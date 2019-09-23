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У Зеленского придумали, как заставить сильных мира защищать государственность Украины

У Зеленского придумали, как заставить сильных мира защищать государственность Украины

Команда президента Украины Владимира Зеленского рассматривает возможность подписания масштабного международного договора по типу Будапешсткого меморандума, который бы позволил закрепить гарантии суверенитета и территориальной целостности Украины. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявил помощник главы государства Андрей Ермак в интервью «Левому берегу».

«У нас есть идея — сейчас я говорю об этом впервые — которая теперь звучит в переговорах, чтобы урегулирование ситуации закончилось подписанием масштабного международного договора, в котором бы приняли участие все самые крупные игроки — Соединенные Штаты, Великобритания, Германия, Франция, Китай, которые зафиксировали бы на годы, а лучше на столетия, наш суверенитет, территориальную целостность», — рассказал он, подчеркнув, что в качестве гарантии в Украине должны появиться штаб-квартиры крупных международных организаций.

Говоря о возможности присоединения США к переговорам в «нормандском формате», Ермак отметил, что президент Зеленский уже озвучил четкую стратегию, что пока есть переговоры в Минске и «нормандский» формат, и Украина сделает всё, чтобы двигаться в этих рамках. «Если на каком-то этапе мы поймём, что „нормандский“ формат не работает, будем искать другие форматы», — добавил он.

В 1994 году Украина отказалась от третьего по величине арсенала ядерного оружия в мире. После этого Украина, США, Россия и Великобритания заключили Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештский меморандум).

Согласно Меморандуму, США, РФ и Великобритания обязались, в частности, уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины; воздерживаться от применения силы против территориальной целостности и политической независимости Украины.

Франция и Китай — два других участника ДНЯО, обладавшие на момент подписания Будапештского меморандума ядерным оружием, предоставили аналогичные гарантии, сделав соответствующие заявления, но не поставили свои подписи под этим документом.

Как сообщала «Фраза», 27 января 2016 года министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о том, что Украина инициировала проведение консультаций стран-подписантов Будапештского меморандума. Также он сказал, что РФ на протяжении последних лет нарушает пункт 3 Будапештского меморандума, осуществляя экономическое давление.

В августе того же года министр иностранных дел Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер заявил о том, что после аннексии Крыма Будапештский меморандум как гарантия безопасности Украины «стал просто бумажкой».

4 декабря 2016 года специальный представитель федерального правительства Германии по вопросам председательства в ОБСЕ в 2016 году и координатор межгражданского сотрудничества с Россией, Центральной Азией и странами «Восточного партнерства» Гернот Эрлер заявил о том, что Россия должна вернуться к выполнению Будапештского меморандума.

В марте 2017 года глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Украина выступает за перезапуск переговоров стран, подписавших Будапештский меморандум и рассчитывает на содействие США в этом вопросе.

Тэги: США, Украина, Китай, мир, политика, Франция, ядерное оружие, Будапештский меморандум, дипломатия, Владимир Зеленский, новости Украины

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