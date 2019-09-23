Группа сирийцев попыталась попасть в Швейцарию под видом волейбольной команды из Украины

Группа сирийских мигрантов пыталась нелегально пересечь границу Греции под видом волейбольной команды из Украины. Как выяснили журналисты «Фразы», мигрантов задержали в аэропорту Афин 22 сентября, после того, как полиция установила, что украинские паспорта, которые они предъявили, были украдены или утеряны.

Как сообщает «Европейская правда» со ссылкой на местные СМИ, нарушители были одеты в одинаковую спортивную форму и имели при себе одинаковые спортивные сумки. Кроме того, у них было два волейбольных мяча.

После допроса правоохранители установили, что мужчины на самом деле не являются волейбольной командой и планировали попасть через Грецию в Цюрих.

Как сообщала «Фраза», в начале 2019 года в Израиле началась новая волна депортаций украинцев-нелегалов.