Американский сериал, связанный с Украиной, взял сразу три награды престижной кинопремии «Эмми»

Мини-сериал «Чернобыль», посвященный аварии на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году, завоевал престижную награду телеакадемии США «Эмми». Как выяснили журналисты «Фразы», он выиграл в категориях «лучший мини-сериал», «лучшая режиссура мини-сериала или фильма» и «лучший сценарий мини-сериала или фильма».

Как сообщает Lenta.ru, в своих номинациях шоу соперничало с проектами «Побег из тюрьмы Даннемора», «Фосси/Вердон», «Острые предметы» и «Когда они нас увидят».

Награда за «лучший драматический сериал» досталась заключительному сезону сериала «Игра престолов».

Как сообщала «Фраза», в марте 2019 года американский кабельный канал HBO закончил съемки мини-сериала «Чернобыль», посвященного событиям апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции.

Премьера фильма состоялась 6 мая.

Рецензию «Фразы» на сериал читайте здесь.