Верующие УПЦ молятся о погибших в ДТП на трассе Киев-Чоп

Верующие Украинской Православной Церкви молятся о погибших в ДТП на трассе Киев-Чоп в Новоград-Волынском районе на Житомирщине. Об этом написал митрополит Житомирский и Новоград-Волынский Никодим на своей официальной странице в Фейсбук, сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ.

«Выражаем искренние соболезнования семьям и близким погибших работников Житомирского ТТУ в ужасной автокатастрофе возле Новоград-Волынского.Возносим усиленные молитвы.

Милосердный Господь да упокоит души усопших в домах Небесных! Вечная память», — написал митрополит Никодим.

В ночь с 22 на 23 сентября на трассе Киев-Чоп возле села Пилиповичи в Новоград-Волынском районе Житомирской области фура врезалась в автобус с работниками Житомирского трамвайно-троллейбусного управления: 9 погибших, 11 травмированных. В Житомире объявлен трехдневный траур.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Житомире до 18 сентября будут находиться семь чудотворных икон.