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В Киев из Иерусалима прибыла Плащаница Богородицы

В Киев из Иерусалима прибыла Плащаница Богородицы

В столичный Свято-Введенский монастырь прибыл список всемирно известной почитаемой христианской святыни — Иерусалимской Плащаницы Пресвятой Богородицы. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, святыня будет находиться в монастыре до 29 сентября.

Иерусалимская Плащаница Пресвятой Богородицы хранится в Гефсиманском подворье (Малой Гефсимании), напротив входа в храм Гроба Господня.

Гефсиманская Плащаница Пресвятой Богородицы представляет собой вырезанное из дерева контурное изображение лежащей Божьей Матери, с художественно выписанным ликом и сложенными на груди ладонями. Размер Плащаницы — один метр. Образ со всех сторон обрамлён в чеканный серебряный оклад, украшенный драгоценными камнями.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Десятинный монастырь 24 сентября прибудет икона с частицей мощей Симеона Верхотурского.

Тэги: Киев, общество, православие, новости православия, УПЦ, новости Украины

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