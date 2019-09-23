Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

На Волыни активисты ПЦУ атаковали дом священника УПЦ

На Волыни активисты ПЦУ атаковали дом священника УПЦ

На Волыни в селе Садов представители ПЦУ потребовали от настоятеля захваченного храма УПЦ протоиерея Владимира Мелеса выселиться из церковного дома, в котором он вместе с семьей проживает на законных основаниях. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Волынской епархии, 22 сентября около 20 представителей местной общины ПЦУ пришли в церковный дом, который сейчас также служит домовым храмом для верующих УПЦ, и стали угрожать семье священнослужителя.

«Забирайте вещи и идите вон», «убирайтесь» — кричали представители новообразованной общины, среди которых учителя местной школы. Когда на помощь священнику и его семье подошли люди, активисты ПЦУ покинули здание.

22 сентября ночью церковный дом подвергся нападению: в 03.25 в окна были брошены металлические предметы. В епархии призывают правоохранительные органы отреагировать на правонарушение.

«Слава Богу, что никто не пострадал, ведь новоявленные церковники, бросая куски металла в окна, и не думали, что под окном может кто-то мирно спать. В очередной раз мы просим ответной реакции от правоохранительных органов на данное нарушение. Ведь еще недавно отцу Владимиру и его семье угрожали гранатами, и уже сегодня, посреди ночи, какие-то металлические предметы полетели в окна. Как теперь засыпать семье священника — не спать у окон? Прятаться в подвал? Вопрос риторический. Семья православных христиан нуждается в защите, хочет жить без страха в своем родном селе и чувствовать себя защищенными в родной Украине, где закон один для всех», — подчеркнули в пресс-службе Волынской епархии.

Как сообщалось, 4 сентября по просьбе общины ПЦУ к протоиерею Владимиру Мелесу пришли двое молодых людей, «чтобы поговорить по-хорошему о выселении» семьи священника из церковного дома. При этом они предупредили, что могут поговорить и «по-плохому» и с собой у них две гранаты.

Ранее «Фраза» сообщала, что на Харьковщине семью священника УПЦ пытались сжечь заживо в собственном доме.

Тэги: общество, православие, Волынь, новости православия, УПЦ, новости Украины, ПЦУ

Комментарии

Статьи

23.09.19 09:14

Зе-стукачество: диктатурка или пиар?

Автор: Александр Карпец

Интервью

15.09.19 14:01

Даша Трегубова: Я делаю только то, что меня вдохновляет, например, в новом фильме меня закопали заживо

Автор: Антон Филатов

Колонка автора
23.09.19 08:41

«Динамо» прорвало!

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Субсидии -2020: кто останется за бортом, а кому увеличат помощь
23.09.19 12:58

Субсидии -2020: кто останется за бортом, а кому увеличат помощь

Автор: Виктор Авдеенко, «Апостроф»

Выбор редакции
Реакция соцсетей на декабрьский путч Порошенко
Реакция соцсетей на декабрьский путч Порошенко
Реакция соцсетей на декабрьский путч Порошенко
Реакция соцсетей на декабрьский путч Порошенко
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Встреча Зе и Донни: первые реакции пользователей Интернета
Встреча Зе и Донни: первые реакции пользователей Интернета
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
Вспоминая «антинародный режим» Януковича
Вспоминая «антинародный режим» Януковича
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
Усик может стать новым президентом Украины?
Усик может стать новым президентом Украины?
fraza.ua

Главная новость дня

Из-за Украины Трамп оказался на грани импичмента

Из-за Украины Трамп оказался на грани импичмента
23.09.19 12:19
385
Последние новости
23.09.19 14:55

В Киев из Иерусалима прибыла Плащаница Богородицы
23.09.19 14:45

На Волыни активисты ПЦУ атаковали дом священника УПЦ
23.09.19 14:31

Бывшего херсонского депутата обвинили в избиении соратника Гандзюк
23.09.19 14:17

Мадуро призвал Трампа сесть за стол переговоров и «зарыть топор войны»
23.09.19 14:12

В Украине пройдет фестиваль голландского кино Flyin'Dutch
23.09.19 13:49

Стало известно, когда и где в Украине состоится «пробная» перепись населения
23.09.19 13:15

Архиерей УПЦ КП назвал главу ПЦУ лжецом
Фото и Видео
Бывшего херсонского депутата обвинили в избиении соратника Гандзюк
Бывшего херсонского депутата обвинили в избиении соратника Гандзюк
Бывшего херсонского депутата обвинили в избиении соратника Гандзюк
Бывшего херсонского депутата обвинили в избиении соратника Гандзюк
Писатель, придумавший Рэмбо, жестко раскритиковал последний фильм франшизы
Писатель, придумавший Рэмбо, жестко раскритиковал последний фильм франшизы
Под Киевом грузовичок протаранил пассажирский автобус и вылетел в овраг
Под Киевом грузовичок протаранил пассажирский автобус и вылетел в овраг
В Киеве большой огонь уничтожил склады матрасов и две машины
В Киеве большой огонь уничтожил склады матрасов и две машины
В Киеве полыхал гигантский пожар: появилось впечатляющее видео
В Киеве полыхал гигантский пожар: появилось впечатляющее видео
Земфира удивила поклонников, поздравив человека, который «руководил расстрелами на Майдане»
Земфира удивила поклонников, поздравив человека, который «руководил расстрелами на Майдане»
Тысячи швейцарцев вышли на простест против «принудительного облучения»
Тысячи швейцарцев вышли на простест против «принудительного облучения»
В Индии женщина родила ребенка с тремя руками и четырьмя ногами
В Индии женщина родила ребенка с тремя руками и четырьмя ногами
В Киеве BMW влетел в маршрутку с пассажирами
В Киеве BMW влетел в маршрутку с пассажирами
«Не ссы!» Известная журналистка в дерзкой форме обратилась к самому Зеленскому
«Не ссы!» Известная журналистка в дерзкой форме обратилась к самому Зеленскому
fraza.ua
Новости блогосферы
23.09.19 12:56

Не надо менять закон об украинизации, надо сразу переходить к программе Армия-Мова-Вера
23.09.19 12:42

Парубия пора сажать в тюрьму
22.09.19 19:04

По закону о рынке земли есть серьезные проблемы
17.09.19 09:15

Украина говорит по-русски

Опрос

Кому Вы доверяете больше всего?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.