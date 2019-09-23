В октябре 2019 года в Украине пройдет фестиваль голландского кино Flyin’Dutch. Как выяснили журналисты «Фразы», в программе — лента о переводчиках «Маленького принца» со всего мира, трагикомедия о семейных отношениях и анимационные короткометражки

Когда мы говорим «Нидерланды», первое, что приходит в голову — это велосипеды, количество которых превышает количество населения, тюльпаны и Рембрандт. Впрочем, кроме очевидных фактов, для рядового украинца эта страна остается загадкой. Поэтому благодаря популярному виду коммуникации, то есть кино, мы перенесемся в эту особую вселенную.

Фестиваль стартует в Киеве с 3 октября. Первые показы пройдут в кинотеатре «Октябрь». Кроме столицы фильмы будут демонстрироваться во Львове с 17 октября в кинотеатре «Кинопалац».

Откроет фестиваль, который проходит при поддержке Посольства Королевства Нидерланды в Украине, лента «Найди эту тупую маленькую сучку и брось ее в реку» (реж. Бен Бранд). Портрет 15-летнего подростка, который сталкивается с последствиями размещения видео в интернете.

Также в программе фестиваля представлены:

— «Чудо маленького принца» (реж. Майолейн Бунстра). Документальная лента о переводчиках «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери. Да не просто переводчиках, а тех, кто ретранслирует одну из самых популярных в мире книг на родные языки, которые находятся под угрозой исчезновения.

— «Страстное желание» (реж. Саскиа Дизинг). Комедийная семейная драма о добрых намерениях и идиотских ожиданиях. Главная героиня не имеет понятия, что делать с собственной жизнью, а тут еще и мать рассказывает о своей серьезной болезни.

— «Восхождение» (реж. Фиона Тан). Художественный кинопроект представляет собой фильм, полностью снятый по фотографиям. Вместе с героями зритель попадает на гору Фудзи, рассматривает гравюры Хокусая и картины Ван Гога.

Запланировано отдельный специальное мероприятие — показ короткометражных лент от анимационной студии Job, Joris & Marieke.

Дополнительно. Ссылка на Facebook-событие фестиваля.

Организаторы фестиваля: EYE International совместно с Kinove. При поддержке Посольства Королевства Нидерланды в Украине. Медиапартнеры: «Фраза», Неделя, Moviegram, Хорошее кино, Kino-Teatr.ua.