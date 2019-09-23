Стало известно, когда и где в Украине состоится «пробная» перепись населения

Институт демографии и социальных исследований НАН Украины проведет пробную перепись населения в Оболонском районе Киева и Бородянском районе Киевской области. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщила директор уреждения Элла Либанова в интервью «Зеркалу недели».

По ее словам, пробная перепись входит в план работ по переписи и проводится, чтобы уточнить вопросы, нагрузку на тех, кто будет проводить полноценную перепись, понять реакции населения. При этом Либанова выразила мнение, что провести полноценную перепись удастся в ближайшее время: «Важно, чтобы перепись была признана международным сообществом. А для этого она должна состояться по методологии, как положено. Не думаю, что к концу следующего года полномасштабную перепись удастся провести. Вряд ли успеют подготовиться».

«У нового правительства очень амбициозные планы. Дай бог, чтобы они исполнились, но я не очень понимаю как. Потому что перепись нужно проводить тогда, когда население минимально мобильно — чтобы застать большинство людей по своим адресам. Обычно это осенне-весенний период. Если мы хотим делать саморегистрацию, то крайний критический момент — начало марта, следующий подходящий период — октябрь», — рассказала она, добавив, что переписной лист состоит из 50 вопросов.

«Я бы хотела, чтобы одним из выбранных для пробной переписи был район в Западной Украине. Боюсь, что Киев не отразит ту специфику. Но обычно Госкомстат делает пробную перепись там, где ему удобнее», — заключила Либанова, выразив убеждение, что пробная перепись населения будет проведена до конца текущего года.

Как сообщала «Фраза», в апреле 2018 года Кабинет министров Украины создал Межведомственную комиссию, которая будет заниматься подготовкой к проведению переписи.

Летом того же года правительство заявило о намерении провести «пробную» перепись населения в Украине в декабре 2019 года.

30 августа 2019 года премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что новое правительство изучает вопрос проведения всеукраинской переписи населения уже до конца 2019 года.

Напомним, последняя перепись населения Украины проводилась в 2001 году. В мировой практике переписи населения проводят приблизительно каждые 10 лет.

Следующую перепись населения правительство планировало на 2010 год. Впоследствии перепись переносили трижды на год позже. Однако в 2013 году Кабмин принял решение перенести перепись на 2016 год. Тогда эксперты прокомментировали такое решение желанием власти направить средства, которые были бы потрачены на перепись, на более «электорально выгодные вещи» перед предстоящими президентскими выборами.