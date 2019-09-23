Мадуро призвал Трампа сесть за стол переговоров и «зарыть топор войны»

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что готов к переговорам с американским лидером Дональдом Трампом. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом он сообщил в интервью российским СМИ.

Проблему в отношениях США и Венесуэлы он назвал «наследством Барака Обамы».

Николас Мадуро заявил: «Если бы когда-то Дональд Трамп решил исправить ошибочную политику ведения войны против Венесуэлы, унаследованную им от Барака Обамы, я был бы готов начать процесс переговоров, чтобы попробовать создать отношения, основанные на уважении».

Он также сказал: «Я действительно считаю, что его подвели в пагубной политике, которая провалилась. Настало время перестать причинять Венесуэле вред».

Как писала «Фраза», Мадуро сравнил Трампа с Гитлером, а венесуэльцев – с евреями.