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Священники Элладской Церкви призвали православных быть верными УПЦ

Священники Элладской Церкви призвали православных быть верными УПЦ

Священники Элладской Православной Церкви призвали православных украинцев быть верными Украинской Православной Церкви, предстоятелем которой является Митрополит Онуфрий. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, в состав делегации вошли игумен монастыря святого пророка Илии с острова Идра архимандрит Феолог Григориатис, протоиерей Николай Саввопулос, экс-представитель Элладской Православной Церкви при Европейском Союзе, и иеромонах Иерофей Саввопулос.

Текст обращения опубликовало греческое информационное агенство «Ромфея», перевод осуществил Информационно-просветительский отдел УПЦ.
Обращаясь к Митрополиту Онуфрию, священники отметили, что «на это краткое паломничество по святыням Украинской Православной Церкви получили благословение у единственного всеправославно признанного канонического предстоятеля, Митрополита Киевского и всея Украины».

Священники Элладской Церкви рассказали, как относятся к Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию верующие в Греции.

«Вы приобрели сердца верующих православных христиан в Греции, которые взирают на Ваше лицо с величайшим почтением. Причина тому — в вашей особенной духовности и многих добродетелях, которые проявляются, в том числе, в характере и рассудительности, в словах и действиях перед лицом столь несправедливых нападок, которые Вы испытываете в последнее время. Ваше Блаженство, мы благодарим Вас за Ваш пример. Ваше поведение вдохновляет и руководит нами», — отметили гости.

Также священники рассказали о своих впечатлениях во время паломничества в Украине.

«Во время этого паломничества мы пережили тот подвиг, который совершает верующий православный народ Украины, чтобы пребыть в своей родной вере и сохранить места богослужения, унаследованные от предков.

Мы собственными глазами убедились в боли и тревоге верующих православных украинцев, а также увидели недоумение в глазах, когда они, обращаясь к нам, прибывшим из Греции, спросили: почему? Одно большое „почему?“. И это „почему“, как мы убедились, переживают ежедневно миллионы православных. Почему гонение, и притом с подписью братской руки?

Почему они не могут быть свободными и веровать и быть в общении с Церковью, которую они приняли от своих предков и в которой были вскормлены с детства? Почему священники и верующие насильно отстраняются от своих храмов из-за вмешательства политиков в несправедливые церковные выборы?», — спрашивают греческие священнослужители.

Они сравнили то, что происходит в религиозной сфере в Украине с восхождением на Голгофу.

«Сегодня мы должны признаться Вам в том, что во все это время Голгофы, на которую восходит Украинская Православная Церковь, верующий народ и клир Греции с тревогой следит за развитием событий и молится о мире, примирении и любви в душах людей, потому что к таким шагам должна вести наша вера.

Семинарист-первокурсник прекрасно знает, что греховность как свойство человеческой природы может быть исцелена покаянием, и человек может прийти ко спасению. Он знает также, что создание раскола, упорство в нем и присоединение к нему без покаяния никогда не исцеляются и строго осуждаются церковными канонами, и с несомненностью ведут к погибели души.

Как следствие, церковное общение с людьми, создавшими раскол и изверженными из сана Церковью, причем когда это извержение было всеправославно принято, а также сослужение с людьми, не имеющими канонического рукоположения внутри Церкви, осуждаются церковными канонами как соучастие в расколе и могут быть расценены как крайнее выражение эгоизма, уверенно ведущего к духовной смерти», — отмечается в письме.

Священники также подчеркнули, что «легко убедиться, что то, что произошло как некое новшество, после того, как в Киеве собрались разнородные религиозные элементы, не имевшие никакого отношения к православной каноничности, ни в коем случае не может называться Православным Собором. Понятно, что и заранее подготовленные в кабинетах политиков результаты и решения этого собрания не могли сделать ничего иного, как создать ещё одну церковную структуру, структуру неизвестного типа и до сегодняшнего дня чуждую Православному миру и его церковной истории.
Но мы должны признаться, что давление, оказываемое с целью признания этой новоявленной церковной структуры, является весьма ощутимым и, по всей видимости, оказывается международными политическими деятелями».

Греческие священники обратили внимание на то, что подтверждает единство Православной Церкви.

«Единство в Православной Церкви подтверждается участием в общей евхаристической чаше. Ведь это именно то, что отличает нас от еретиков с иным вероучением, которые участие в своей так называемой божественной евхаристии распространили на всех, даже на иноверцев. Мы не забываем, что Вселенская Патриархия в 2004 году прервала общение с Архиепископом Христодулом, потому что Иерархия Элладской Церкви избрала трех митрополитов так называемых Новых Земель, не спросив Фанар. Тогда решение о прекращении общения сопровождалось также угрозой, что „если эта „каноническая аномалия“ продолжится, Патриархия отнимет Томос об автокефалии 1850 года“. По всей видимости, эта же угроза висит и сегодня над архиереями, которые будут призваны выработать решение об украинской автокефалии».

Также они подчеркнули абсурдность отмены силы действий актов 300-летней давности.

«Некоторые в Греции выражают опасение, что если случилось даже это, то есть если мы в Православной Церкви дошли до того, что безосновательно отменяются постановления возрастом 300 и более лет, такие как Патриарший Акт 1686 года в отношении Русской Церкви, то, возможно, отказ от признания этой новоявленной украинской церковной структуры создаст повод для отнятия и Автокефалии Элладской Церкви 1850 года. Уже сегодня, восемь месяцев спустя после дарования так называемой автокефалии и притом, что ни одна из Поместных Православных Церквей её не признала, внутри Православия творится великое зло. Разделения начали пускать корни, которые, если продолжат распространяться, с математической точностью приведут к окончательному рассечению нашей Церкви, а также к появлению меньших расколов внутри Поместных Автокефальных Церквей.

Сегодня на Афоне и в Греции многие настоятели монастырей, иеромонахи и другие клирики отказываются сослужить с теми, кто сослужил с еретиками».

Элладские священники рассказали, как архиереи их Церкви относятся к признанию ПЦУ.

«Среди иерархов Элладской Православной Церкви многие отказываются признать или сослужить с теми, кто сослужил с раскольниками. Если это достигнет низших слоёв клира, у нас будут священники, которые будут отказываться сослужить со всяким, кто имеет признаки того, что сослужил с раскольниками. Мы в Греции будем следовать словам наших мудрых иерархов и учителей, которые ясно высказались, несмотря на давление, против так называемой автокефалии и за каноническую Украинскую Православную Церковь».

В письме говорится, кто поддержал УПЦ.

«Среди них — Святейшие Патриархи Александрийский Феодор и Иерусалимский Феофил. Иерарх и профессор Архиепископ Тиранский и всей Албании Анастасий.

Блаженнейший Архиепископ Кипрский, который не признает новую структуру в Украине, а также Высокопреосвященнейшие Митрополиты Кипрской архиепископии: Лимассольский Афанасий, Киккский Никифор и Тамасский Исаия. Высокопреосвященнейшие митрополиты Пирейский Серафим, Кифирский Серафим и Керкирский Нектарий. И даже ученый Митрополит Навпактский Иерофей», — говорится в письме.

Клирики Элладской Православной Церкви, которые пребывали с паломническим визитом в Киеве, 22 сентября сослужили Предстоятелю УПЦ Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию за Божественной литургией в Киево-Печерской лавре.

Ранее «Фраза» сообщала, что 179 представителей Элладской Церкви сделали заявление по «украинскому вопросу».

Тэги: общество, православие, Митрополит Онуфрий, новости православия, УПЦ, новости Украины

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