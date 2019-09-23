Священники Элладской Церкви призвали православных быть верными УПЦ

Священники Элладской Православной Церкви призвали православных украинцев быть верными Украинской Православной Церкви, предстоятелем которой является Митрополит Онуфрий. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, в состав делегации вошли игумен монастыря святого пророка Илии с острова Идра архимандрит Феолог Григориатис, протоиерей Николай Саввопулос, экс-представитель Элладской Православной Церкви при Европейском Союзе, и иеромонах Иерофей Саввопулос.

Текст обращения опубликовало греческое информационное агенство «Ромфея», перевод осуществил Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Обращаясь к Митрополиту Онуфрию, священники отметили, что «на это краткое паломничество по святыням Украинской Православной Церкви получили благословение у единственного всеправославно признанного канонического предстоятеля, Митрополита Киевского и всея Украины».

Священники Элладской Церкви рассказали, как относятся к Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию верующие в Греции.

«Вы приобрели сердца верующих православных христиан в Греции, которые взирают на Ваше лицо с величайшим почтением. Причина тому — в вашей особенной духовности и многих добродетелях, которые проявляются, в том числе, в характере и рассудительности, в словах и действиях перед лицом столь несправедливых нападок, которые Вы испытываете в последнее время. Ваше Блаженство, мы благодарим Вас за Ваш пример. Ваше поведение вдохновляет и руководит нами», — отметили гости.

Также священники рассказали о своих впечатлениях во время паломничества в Украине.

«Во время этого паломничества мы пережили тот подвиг, который совершает верующий православный народ Украины, чтобы пребыть в своей родной вере и сохранить места богослужения, унаследованные от предков.

Мы собственными глазами убедились в боли и тревоге верующих православных украинцев, а также увидели недоумение в глазах, когда они, обращаясь к нам, прибывшим из Греции, спросили: почему? Одно большое „почему?“. И это „почему“, как мы убедились, переживают ежедневно миллионы православных. Почему гонение, и притом с подписью братской руки?

Почему они не могут быть свободными и веровать и быть в общении с Церковью, которую они приняли от своих предков и в которой были вскормлены с детства? Почему священники и верующие насильно отстраняются от своих храмов из-за вмешательства политиков в несправедливые церковные выборы?», — спрашивают греческие священнослужители.

Они сравнили то, что происходит в религиозной сфере в Украине с восхождением на Голгофу.

«Сегодня мы должны признаться Вам в том, что во все это время Голгофы, на которую восходит Украинская Православная Церковь, верующий народ и клир Греции с тревогой следит за развитием событий и молится о мире, примирении и любви в душах людей, потому что к таким шагам должна вести наша вера.

Семинарист-первокурсник прекрасно знает, что греховность как свойство человеческой природы может быть исцелена покаянием, и человек может прийти ко спасению. Он знает также, что создание раскола, упорство в нем и присоединение к нему без покаяния никогда не исцеляются и строго осуждаются церковными канонами, и с несомненностью ведут к погибели души.

Как следствие, церковное общение с людьми, создавшими раскол и изверженными из сана Церковью, причем когда это извержение было всеправославно принято, а также сослужение с людьми, не имеющими канонического рукоположения внутри Церкви, осуждаются церковными канонами как соучастие в расколе и могут быть расценены как крайнее выражение эгоизма, уверенно ведущего к духовной смерти», — отмечается в письме.

Священники также подчеркнули, что «легко убедиться, что то, что произошло как некое новшество, после того, как в Киеве собрались разнородные религиозные элементы, не имевшие никакого отношения к православной каноничности, ни в коем случае не может называться Православным Собором. Понятно, что и заранее подготовленные в кабинетах политиков результаты и решения этого собрания не могли сделать ничего иного, как создать ещё одну церковную структуру, структуру неизвестного типа и до сегодняшнего дня чуждую Православному миру и его церковной истории.

Но мы должны признаться, что давление, оказываемое с целью признания этой новоявленной церковной структуры, является весьма ощутимым и, по всей видимости, оказывается международными политическими деятелями».

Греческие священники обратили внимание на то, что подтверждает единство Православной Церкви.

«Единство в Православной Церкви подтверждается участием в общей евхаристической чаше. Ведь это именно то, что отличает нас от еретиков с иным вероучением, которые участие в своей так называемой божественной евхаристии распространили на всех, даже на иноверцев. Мы не забываем, что Вселенская Патриархия в 2004 году прервала общение с Архиепископом Христодулом, потому что Иерархия Элладской Церкви избрала трех митрополитов так называемых Новых Земель, не спросив Фанар. Тогда решение о прекращении общения сопровождалось также угрозой, что „если эта „каноническая аномалия“ продолжится, Патриархия отнимет Томос об автокефалии 1850 года“. По всей видимости, эта же угроза висит и сегодня над архиереями, которые будут призваны выработать решение об украинской автокефалии».

Также они подчеркнули абсурдность отмены силы действий актов 300-летней давности.

«Некоторые в Греции выражают опасение, что если случилось даже это, то есть если мы в Православной Церкви дошли до того, что безосновательно отменяются постановления возрастом 300 и более лет, такие как Патриарший Акт 1686 года в отношении Русской Церкви, то, возможно, отказ от признания этой новоявленной украинской церковной структуры создаст повод для отнятия и Автокефалии Элладской Церкви 1850 года. Уже сегодня, восемь месяцев спустя после дарования так называемой автокефалии и притом, что ни одна из Поместных Православных Церквей её не признала, внутри Православия творится великое зло. Разделения начали пускать корни, которые, если продолжат распространяться, с математической точностью приведут к окончательному рассечению нашей Церкви, а также к появлению меньших расколов внутри Поместных Автокефальных Церквей.

Сегодня на Афоне и в Греции многие настоятели монастырей, иеромонахи и другие клирики отказываются сослужить с теми, кто сослужил с еретиками».

Элладские священники рассказали, как архиереи их Церкви относятся к признанию ПЦУ.

«Среди иерархов Элладской Православной Церкви многие отказываются признать или сослужить с теми, кто сослужил с раскольниками. Если это достигнет низших слоёв клира, у нас будут священники, которые будут отказываться сослужить со всяким, кто имеет признаки того, что сослужил с раскольниками. Мы в Греции будем следовать словам наших мудрых иерархов и учителей, которые ясно высказались, несмотря на давление, против так называемой автокефалии и за каноническую Украинскую Православную Церковь».

В письме говорится, кто поддержал УПЦ.

«Среди них — Святейшие Патриархи Александрийский Феодор и Иерусалимский Феофил. Иерарх и профессор Архиепископ Тиранский и всей Албании Анастасий.

Блаженнейший Архиепископ Кипрский, который не признает новую структуру в Украине, а также Высокопреосвященнейшие Митрополиты Кипрской архиепископии: Лимассольский Афанасий, Киккский Никифор и Тамасский Исаия. Высокопреосвященнейшие митрополиты Пирейский Серафим, Кифирский Серафим и Керкирский Нектарий. И даже ученый Митрополит Навпактский Иерофей», — говорится в письме.

Клирики Элладской Православной Церкви, которые пребывали с паломническим визитом в Киеве, 22 сентября сослужили Предстоятелю УПЦ Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию за Божественной литургией в Киево-Печерской лавре.

Ранее «Фраза» сообщала, что 179 представителей Элладской Церкви сделали заявление по «украинскому вопросу».