Составлен список самых «опасных» паролей в интернете

Специалисты антивирусной компании Avira составили список самых опасных паролей в интернете, которые чаще всего атакуют хакреы. Как выяснили журналисты «Фразы», пользователей призывают быть более «изобретательными» в выборе.

Как говорится в блоге разработчиков, была создана специальная программа-приманка, которую атаковали хакеры. Она «имитировала сигналы устройств в интернете».

Проанализировав хакерские запросы на подбор логина и пароля, специалисты составили список самых небезопасных.

Как, выяснилось, что сразу 25,6% запросов хакеров «оставляли поля логина и пароля пустыми».

Далее шли такие комбинации логин/пароль: admin/QWestM0dem и admin/airlive (24%), admin/admin, support/support и root/root (23,4%).

Именно такие логины и пароли хакеры атакуют чаще всего.

Как писала «Фраза», ранее уже был составлен список самых неудачных паролей для интернета.