Иностранец на Оболони ранил полицейского

В ночь на понедельник, 23 сентября, в Оболонском районе Киева неизвестные ранили патрульного полицейского. Как выяснили журналисты «Фразы», по предварительным данным, это произошло во время проверки документов.

Как сообщает «Информатор» со ссылкой на источники, происшествие случилось у ресторана Forrest Club по улице Минская после того как патруль полиции остановил группу иностранцев для проверки документов. Как утврждается, выстрелил в сторону правоохранителей, злоумышленник скрылся в районе лесного массива на ул. Вышгородской.

По имеющейся информации, рост стрелка составляет около 180 сантиметров. На вид ему 35 лет. Был одет в темно-синюю куртку и кепку.

В настоящее время в Киеве действует оперативный план «Сирена».

Отметим, что официального подтверждения этой информации нет.

Как сообщала «Фраза», 27 декабря 2015 года неизвестные обстреляли сотрудников полиции вблизи нефтепровода в Черниговской области.

В июне 2017 года в Днепре неизвестные избили полицейского и выстрелили ему в лицо.

16 января 2019 года в Харькове двое неизвестных в балаклавах тяжело ранили полицейского и скрылись с места преступления.