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В Киеве стартует VII международный театральный фестиваль JoyFest: бесплатно покажут 19 спектаклей и 6 мастер-классов

В Киеве стартует VII международный театральный фестиваль JoyFest: бесплатно покажут 19 спектаклей и 6 мастер-классов

Седьмой международный театральный фестиваль JoyFest приглашает участников и зрителей 26, 27, 28 и 29 сентября 2019 в гранд-холл гостиницы «Крещатик» (ул. Крещатик, 14, ст. м. «Майдан Независимости»). Как выяснили журналисты «Фразы», на фестивале зрителей ждут: конкурсные и внеконкурсные спектакли от театров из разных стран, мастер-классы по актерскому мастерству и воркшопы по сценическому бою и реквизиту (на украинском и английском языках), награждение участников в различных номинациях, розыгрыш подарков от спонсора мероприятия — сети ресторанов «Евразия», фотозона, разные сюрпризы от партнеров.

Вход на фестиваль — бесплатный для всех зрителей. Посетить мероприятие можно без предварительной регистрации.

«JoyFest уже седьмой год подряд собирает на одной площадке лучшие украинские и зарубежные театры, опытных и высокопрофессиональных членов жюри, преподавателей, неравнодушных партнеров. Наших зрителей ждут яркие эмоции и возможность прямо во время фестиваля приобщиться к театральному искусству, открыть в себе новые способности и получить вдохновение от творчества участников, — рассказывает меценат и идеолог проектов ОО «Международный социально-культурный проект „Джойфест“ Дмитрий Полищук. — Как и в предыдущие годы, нам удалось сохранить бесплатный вход и бесплатное участие во всех активностях фестиваля, несмотря на то, что государство в очередной раз отказало нам в финансировании. Для нас очень важно сохранить социальную составляющую мероприятия и сделать театр доступным для каждого зрителя. В этом году на JoyFest выступят театральные коллективы из Украины, Ирана, Швеции, Венгрии и Израиля».

За семилетнюю историю фестиваль JoyFest в Киеве посетили театры из Украины (Киев, Донецк, Днепр, Харьков, Винница, Берегово, Львов, Одесса, Хмельницкий, Чернигов и др.), Грузии, Армении, Литвы, Египта, Румынии, Парагвая, Италии, Израиля, Польши, Словакии.

Фестиваль получил знак качества от Европейской ассоциации фестивалей «EFFE Label 2019-2020»

Программу #joyfest2019 ищите на главной странице сайта www.joyfest.info. Присоединяйтесь к фесту на Facebook.

Организатор: ОО «Международный социально-культурный проект «Джойфест». Меценат и идеолог: Дмитрий Полищук. Площадка и соорганизатор: отель «Крещатик». Спонсор фестиваля: сеть ресторанов «Евразия»

Жюри: Виктор Кошель, Сергей Величанский, Герман Архипов, Инна Гончарова, Катерина Левченко, Катерина Морозова, Алед Рис-Джонс. Генеральный информационный партнер: журнал «JOY»

Главный интернет-партнер: первый сайт авторской журналистики «Фраза».

Информационные партнеры: журнал «Million Magazine», журнал «Lady Million», телеканал UA.TV, проект «Theatre Love», портал «Bigmir.net», журнал «Теленеделя», порталы «Наш Киев», «Bukvy.com», «Infoportal.kiev.info», «44.ua», «Top Club», «Мой Киев».

Партнеры: Improv Club, компания Mary Kay, ProEnglish Theatre, «Кузня фантазий», Easy Decor.

Руководитель проекта: Ксения Гончарова. Главный куратор и соорганизатор: Алина Сакун. Специальный партнер и соорганизатор: Театр «Маскам Рад». Разработка и ручная роспись фестивальных памятных призов: Елизавета Оводова. Технический директор: Дмитрий Матусов. Дизайн: Елена Пидстрела . Фотограф: Марина Куценко.

Тэги: театр, культура, JoyFes, новости Украины

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