Главные новости за 21-22 сентября 2019 года

«Не ссы!» Известная журналистка в дерзкой форме обратилась к самому Зеленскому. Журналистка Янина Соколова в весьма дерзкой манере пригласила на интервью главу государства Владимира Зеленского. Соответствующее видео разместил на своей странице в Facebook бывший президент Петр Порошенко.

Трамп поставил перед Зеленским весьма «щекотливую» задачу, ‒ СМИ. В сеть «слили» подробности телефонного разговора между главой Белого дома Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщили сразу три крупных американских издания ‒ The Wall Street Journal, CNN и New York Times.

Кто бы сомневался. Спецназовца, угрожавшего взорвать мост Метро, уже почти «отмазали». В пятницу, 20 сентября, в Днепровском районном суде Киева состоялось судебное заседание, на котором избрали меру пресечения бывшему спецназовцу Алексею Белько, угрожавшему подорвать мост Метро. Горе-террориста таки решили... понять и простить.

На Одесщине в сокрушительном ДТП погибли сразу девять человек. В субботу днем, 21 сентября, в Овидиопольском районе Одесской области произошло крупное ДТП. Там на участке автодороги между селами Новая Долина и Прилиманское в «лобовую» аварию попали фура и маршрутка.

В Google смогли достичь «запредельного» квантового превосходства над конкурентами. Компания Google создала 72-кубитный квантовый компьютер, который может выполнять вычисления за пределами возможностей современных устройств. Об этом сообщило авторитетное издание Financial Times.

В Индии женщина родила ребенка с тремя руками и четырьмя ногами. В индийском штате Раджастан на свет появилась девочка с четырьмя ногами и тремя руками. За все время беременности мать ни разу не сделала УЗИ, поэтому никто и не догадывался о возникшей проблеме.

Земфира удивила поклонников, поздравив человека, который «руководил расстрелами на Майдане». Популярная рок-исполнительница Земфира в очередной раз удивила своих поклонников. В своем Instagram певица опубликовала совместное фото с помощником Владимира Путина Владиславом Сурковым и его семьей.

В США толпа собралась штурмовать секретную военную базу, чтобы «увидеть инопланетян». В американском штате Невада более 2 тысяч человек собрались возле т. н. «Зоны 51» ‒ секретной военной авиабазы, которая ассоциируется у людей с теорией заговора о внеземной форме жизни. Некоторые люди пришли «на штурм» в костюмах пришельцев, а один из них даже держал в руках... флаг КНДР.