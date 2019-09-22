Трамп поставил перед Зеленским весьма «щекотливую» задачу, ‒ СМИ

В сеть «слили» подробности телефонного разговора между главой Белого дома Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает «ЛБ», ссылаясь на публикации сразу трех американских изданий ‒ The Wall Street Journal, CNN и New York Times.

По данным СМИ, в разговоре, который состоялся 25 июля, президент США потребовал от Зеленского провести расследование против компании Burisma, одним из руководителей которой является сын главного конкурента Трампа на выборах ‒ Джо Байдена.

«Он сказал ему работать (с Рудольфом Джулиани ‒ ред.) по Байдену, и что люди в Вашингтоне хотят знать, правда ли что Байден злоупотреблял своим влиянием на Украину, будучи вице-президентом США», ‒ рассказал один из источников американским журналистам.

Сообщается, что Джо Байден уже отреагировал на скандальные публикации, потребовав от офиса президента США обнародовать стенограмму разговора Трампа и Зеленского.

В свою очередь, глава Белого дома на вопрос, обсуждал ли он с Зеленским Байдена, ответил, что это не имеет значения. При этом он подчеркнул, что расследование в отношении Джо Байдена действительно необходимо.

«Кто-то должен разобраться с позорным заявлением Джо Байдена, в котором он говорил о миллиардах долларов, которые он не дает определенной стране, если определенный прокурор не будет снят», ‒ заявил Дональд Трамп.

Как писала «Фраза», у Зеленского объявили дату его встречи с Трампом.

Ранее Зеленскому объяснили, как нужно разговаривать с Трампом.