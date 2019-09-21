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В Google смогли достичь «запредельного» квантового превосходства над конкурентами

В Google смогли достичь «запредельного» квантового превосходства над конкурентами

Компания Google создала 72-кубитный квантовый компьютер, который может выполнять вычисления за пределами возможностей современных устройств. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщило авторитетное издание Financial Times.

До разработки Google самым быстрым в мире считался 50-кубитный квантовый компьютер. Таким образом, технологический гигант из США значительно расширил возможности устройства. Как известно, квантовый компьютер гораздо быстрее производит вычисления, чем стандартный, т. к. работа обычного ПК базируется на двоичных вычислениях, где есть только два состояния ‒ 0 и 1.

Квантовый же компьютер оперирует кубитами, которые находится в обеих противоположных состояниях одновременно. Это позволяет молниеносно выполнять самые сложные вычисления.

Так, процессор нового квантового компьютера выполнил расчет за три минуты и 20 секунд. Для сравнения, самый современный мощный компьютер Summit сможет рассчитать подобный результат лишь за 10 тыс. лет.

Сообщается, что разработчики назвали свое достижение «вехой на пути к полномасштабным квантовым вычислениям» и предсказали, что мощность квантовых машин будет увеличиваться с «двойной экспоненциальной скоростью».

Как писала «Фраза», американцы создали суперкомпьютер, удививший даже китайцев.

Ранее сообщалось, что китайцы собрали самый мощный компьютер.

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