В Киеве парень выпал с балкона, держа в руках ключи от квартиры

В субботу, 21 сентября, на столичном жилмассиве Осокорки случилось резонансное происшествие. Как выяснили журналисты «Фразы», здесь на улице Вишняковской, 11 был обнаружен труп 28-летнего мужчины, погибшего при весьма странных обстоятельствах.

Как передает «Информатор», приблизительно в 8-00 консьержка услышала глухой звук, как будто то-то упало.

Поднявшись по лестнице на второй этаж, она увидела, что на козырьке подъезда лежит парень без признаков жизни. Судя по всему, он выпал с одного из балконов, расположенных над входом в подъезд.

Сообщается, что подоспевшим медикам оставалось лишь констатировать смерть потерпевшего.

В свою очередь, полицейские обнаружили рядом с телом связку ключей и стали обследовать дом. После недолгих поисков они выяснили, что ключи подходят к квартире на втором этаже. Дверь им открыли родственники погибшего.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. С какого этажа упал парень ‒ пока неизвестно. Было это самоубийство или же чей-то злой умысел/несчастный случай ‒ выясняется.

Как писала «Фраза», в Запорожье девочка выпала из окна школы, выполняя чужую работу.

Ранее в Киеве известный тусовщик задул полицейских газом и выпрыгнул из окна.