Вилен Шатворян: Мы радуемся каждой победе Армении и стараемся внести свой вклад в её развитие

В 28-ю годовщину независимости Армении, Союз армян Украины во главе с председателем организации Виленом Шатворяном поздравляет своих соотечественников с праздником. Как выяснили журналисты «Фразы», армяне Украины пожелали своей исторической Родине процветания, неугасающего экономического и культурного развития.

Как сообщает AnalitikaUA.net со ссылкой на пресс-службу САУ, в послании, в частности, говорится: «Несмотря на то, что мы живём вдали от Армении, мы радуемся каждой её победе и стараемся внести свой вклад в её развитие». «День Независимости — важный праздник для страны и диаспоры. Пусть каждый в эту знаменательную дату вспомнит о своих корнях и вдохновиться к усердной работе над общим будущем» — отмечает председатель САУ Вилен Шатворян.

Уже традиционно, в регионах Украины армянскими общинами и молодёжными организациями запланированы мероприятия, посвященные празднованию важного дня. В частности, в столице запланирован крупный фестиваль армянской культуры «KyivArmFest», в программу которого включены национальные музыка, танцы, мастер-классы и угощения.