В США отменили запрет на публичную демонстрацию женских прелестей

Штат Колорадо (США) на этой неделе официально исключил из своего кодекса публичное постановление, запрещающее женщинам ходить на публике топлесс. Как выяснили журналисты «Фразы», произошло это спустя несколько месяцев после того, как апелляционный суд постановил, что такой закон представляет собой дискриминацию в отношении женщин.

Отмечается, что запрет был основан на «негативных стереотипах, изображающих женскую грудь, но не мужскую, как половой объект».

«Деньги лучше потратить на другие приоритеты города», — сказал NBC News Тайлер Марр, официальный представитель правительства, сообщают местные СМИ.