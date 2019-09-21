Кто бы сомневался. Спецназовца, угрожавшего взорвать мост Метро, уже почти «отмазали»

В пятницу, 20 сентября, в Днепровском районном суде Киева состоялось судебное заседание, на котором избрали меру пресечения бывшему спецназовцу Алексею Белько, угрожавшему подорвать мост Метро. Как выяснили журналисты «Фразы», горе-террориста таки решили... понять и простить.

Как передает «Информатор», в зал суда заявились адвокат Арсена Авакова, командир спецподразделения КОРД Николай Путий и народный депутат Украины Яна Зинкевич, которые заявили, что готовы взять обвиняемого на поруки.

В свою очередь, представитель государственного обвинения настаивал на аресте Белько сроком на 60 суток без права внесения залога.

Сообщается, что выслушав доводы защиты, обвинения, «поручителей» и самого обвиняемого, суд принял решение определить Алексею Белько меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с правом выхода под залог в 288 150 гривен.

Таким образом, учитывая наличие подобных «поручителей», можно не сомневаться, что в ближайшие дни вся необходимая сумма будет внесена на депозит суда и «хулиган» Белько выйдет на свободу, после чего резонансное дело будут банально «спускать на тормозах».

Как писала «Фраза», Понять и простить: Минер моста Метро объяснил мотивы своего поступка.

Ранее сообщалось, что в Киеве силовики обезвредили вооруженного злоумышленника, угрожавшего подорвать мост Метро.