Зеленский внедрил новую судебную процедуру для чиновников-коррупционеров

В пятницу, 20 сентября, президент Украины Владимир Зеленский подписал важные изменения, внесенные в закон «О Высшем антикоррупционном суде Украины». Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Так, со дня вступления в силу этого закона, в делах, которые расследовали НАБУ и САП, другие следственные судьи прекращают принимать ходатайства и жалобы, а другие суды первой инстанции ‒ обвинительные акты. Вместо этого такие ходатайства и обвинительные будут подаваться в ВАСУ.

Кроме того, суды апелляционной инстанции больше не будут принимать жалобы в этих делах. Исключением станет только апелляционная палата ВАСУ.

Документ вступит в законную силу на следующий день после его опубликования в газете «Голос Украины».

Полный текст изменений, внесенных в закон, доступен к просмотру по ссылке.

Как писала «Фраза», Рада поддержала законопроект Зеленского о выплатах за доносительство. Но платить будут далеко не всем «стукачам».

Ранее Зеленский ударил указом по... «секонд-хенду».