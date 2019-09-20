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На Донетчине бывший зек прямо в подъезде напал на 13-летнюю девочку

На Донетчине бывший зек прямо в подъезде напал на 13-летнюю девочку

В городе Краматорске Донецкой области трижды судимый мужчина напал на 13-летнюю девочку. Как выяснили журналисты «Фразы», бывалый зек решил ограбить ребенка прямо в подъезде жилого дома.

Как передает пресс-служба областной полиции, преступление было совершено средь бела дня. Заметив на улице девочку, которая разговаривала по телефону, злоумышленник решил за ней проследить.

Дождавшись, когда школьница зашла в подъезд, грабитель набросился на нее и «с применением насилия, опасного для жизни и здоровья», отобрал у нее гаджет.

Сообщается, что ребенка в шоковом состоянии доставили в больницу.

В свою очередь, краматорские сыщики в течение суток смогли установить личность и местонахождение подозреваемого. Его подвела собственная глупость ‒ «отжатый» у школьницы телефон он сдал в ломбард, где его и нашли правоохранители, проверяя точки потенциального сбыта краденного.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства случившегося. За содеянное ранее трижды судимому 33-летнему мужчине придется вновь отвечать перед судом.

Как писала «Фраза», в Луцке полицейский, угрожая оружием, отобрал у подростков 500 гривен.

Ранее в Киеве пьяный полицейский, угрожая ножом, ограбил 12-летнюю девочку.

Тэги: общество, телефон, Донецкая область, регионы, зек, криминал, Краматорск, грабеж, школьница, ломбард, рецидивист, новости Украины

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