Ученые выяснили, почему употребление водопроводной воды вызывает рак

Американские ученые обнаружили новую опасность для здоровья, которую таит в себе потребление воды из под крана. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом пишет научное издание Heliyon.
Как сообщается, специалисты исследовали более 48 тысяч образцов водопроводной воды на всей территории США и обнаружили в ней аж 22 канцерогенных вещества, среди которых ‒ мышьяк, уран. А также изотопы радиоактивных элементов радия и стронция.
По словам ученых, эти вещества значительно увеличивают риск развития рака.
Кроме того, отмечается в статье, опасной может быть даже та вода, которая отвечает государственным стандартам качества. Вероятность заболеть раком из-за такой воды равносильна возможности развития болезни из-за микрочастиц в воздухе.
Исследователи считают, что обнаруженные канцерогенные вещества стали причиной развития сотен случаев онкологических заболеваний в период с 2010 по 2017 год.
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