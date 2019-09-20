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Ученые выяснили, почему употребление водопроводной воды вызывает рак

Ученые выяснили, почему употребление водопроводной воды вызывает рак

Американские ученые обнаружили новую опасность для здоровья, которую таит в себе потребление воды из под крана. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом пишет научное издание Heliyon.

Как сообщается, специалисты исследовали более 48 тысяч образцов водопроводной воды на всей территории США и обнаружили в ней аж 22 канцерогенных вещества, среди которых ‒ мышьяк, уран. А также изотопы радиоактивных элементов радия и стронция.

По словам ученых, эти вещества значительно увеличивают риск развития рака.

Кроме того, отмечается в статье, опасной может быть даже та вода, которая отвечает государственным стандартам качества. Вероятность заболеть раком из-за такой воды равносильна возможности развития болезни из-за микрочастиц в воздухе.

Исследователи считают, что обнаруженные канцерогенные вещества стали причиной развития сотен случаев онкологических заболеваний в период с 2010 по 2017 год.

Как писала «Фраза», ученые, кажется, придумали как предотвратить выпадение волос во время химиотерапии.

Ранее ученые объяснили, почему немного поспать днем ‒ полезно.

Тэги: США, болезнь, ученые, общество, вода, здоровье, мир, исследователи, наука, рак, онкология, медики, онкологические заболевания, водопровод

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