По Киевом отчаянный юноша убил пьяного отца

В селе Великая Александровка Бориспольского района произошло «бытовое» убийство. Как выяснили журналисты «Фразы», там 19-летний парень «отправил на тот свет» родного отца.

Как передает пресс-служба полиции Киевской области, родные «по крови» мужчины конфликтовали уже давно. Причиной конфликтов являлось то, что отец злоупотреблял алкоголем.

Однако в этот раз словесная перепалка привела к трагедии. Во время «разговора по душам», горе-отец внезапно ударил сына. Упав на землю, юноша схватил камень и метнул его аккурат в голову отцу.

Сообщается, что от полученной травмы мужчина скончался на месте происшествия.

В настоящее время следователи выясняют все обстояятельства случившегося. Дальнейшую судьбу парня будет решать суд.

Как писала «Фраза», в России подросток убил отца кувалдой за то, что у него отобрали клавиатуру.

Ранее на Сумщине сын обиделся на отца за грубые слова и забил его насмерть.