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Главные новости за 20 сентября 2019 года

Главные новости за 20 сентября 2019 года

У Зеленского объявили дату его встречи с Трампом. 23-26 сентября президент Украины Владимир Зеленский для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН посетит с рабочим визитом Соединенные Штаты Америки. Об этом сообщает Офис президента. Как отмечается, во время общих дебатов сессии Генассамблеи ООН Зеленский выступит с речью.

Депутаты запретили «Советское шампанское» и «Закарпатский коньяк». Верховная Рада Украины приняла закон об усовершенствовании правовой охраны географических указаний. Во втором чтении и в целом за законопроект проголосовали 277 народных депутатов. При подготовке законопроекта поступило 85 предложений, 82 из которых учтено.

Депутат от «Слуги народа» нахамил журналистке в кулуарах ВРУ. В кулуарах Верховной Рады Украины народный депутат от «Слуги народа» Николай Тищенко нахамил корреспонденту «Радио Свобода». Ему не понравились ее вопросы о составе нового Кабмина, за который он проголосовал. Сначала Тищенко пытался игнорировать журналистку, а потом предложил ей: «Попейте водички, вам полезно». Коллега Тищенко по фракции Артем Культенко заявил, что вообще не понимает, зачем она задает такие вопросы.

Один из «слуг народа» уснул прямо на рабочем месте в Раде. Народный депутат Украины от «Слуги народа» Алексей Устенко уснул прямо на рабочем месте в сессионном зале Верховной Рады. Соответствующее фото на своей странице в Facebook опубликовал фотограф Ян Доброносов. В комментариях к этой фотографии пользователи соцсети в шуточной форме высказали самые разные предположения, что это могло быть.

В Каменском извращенец заманил в квартиру 12-летнюю девочку и совершил развратные действия. В Каменском местная полиция задержала 53-летнего жителя города Днепр, который подозревается в развращении несовершеннолетней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области. Как отметили в ведомстве, накануне, 19 сентября, мать 12-летней девочки обратилась к правоохранителям с сообщением о том, что неизвестный мужчина заманил ее дочь в квартиру и начал совершать в отношении последней разные развратные действия.

Массовое отравление детей произошло в одесской школе. В одесской школе № 11 произошло ЧП. Там после посещения школьной столовой к медикам обратились более полусотни учеников, несколько из них впоследствии были госпитализированы. Как сообщает пресс-служба ГСЧС, информация о том, что в течение 15-19 сентября в городскую инфекционную больницу с предварительным диагнозом пищевое отравление обратилось 53 ученика школы № 11 Одессы, которые употребляли пищу в школьной столовой, поступила к ним накануне, 19 сентября.

В черновицких садиках детей кормили фальсификатом. В Черновицкой области областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении директора одного из предприятий по факту ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей, что привело к поставке в детсады города некачественных продуктов питания. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. В ходе расследования было установлено, что еще в январе минувшего года управление образования Черновицкого горсовета на основании открытых торгов заключило договор с предприятием, которое сделало самое выгодное предложение о закупке товара за бюджетные средства.

Понять и простить: Минер моста Метро объяснил мотивы своего поступка. Бывший военнослужащий Алексей Белько, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве, попросил прощения за свой поступок. Об этом он заявил в ходе допроса, видео которого опубликовал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. По словам «минера», он не хотел никому навредить, а просто стремился привлечь к себе внимание. «Единственной целью акции было закончить все то, что происходит в моей жизни сейчас. Я, страший сержант сил спецопераций, уволен по статье, я 6 лет отслужил безупречно. Из них половину я служил в боевой части, полк спецназа, и некоторое время в 99-м батальоне», — рассказал Белько, добавив, что увольнение из армии произошло из-за конфликтных ситуаций с другими офицерами.

В центре Киева пьяная женщина на «Мерседес» впечатала «Мазду» в цветочный ларек. Сегодня ночью в центре Киеве на пересечении улиц Большая Житомирская и Олеся Гончара произошло ДТП. Участниками аварии стали автомобили Mercedes и Mazda. Как рассказал водитель Mazda, тот двигался по улице Большая Житомирская в сторону Михайловского монастыря, когда проезжая перекресток с улицей Гончара на зеленый сигнал светофора в него влетел Mercedes. От удара автомобиль развернуло и он влетел в фасад дома, на первом этаже которого находится магазин цветов.

Мадуро сравнил Трампа с Гитлером, а венесуэльцев — с евреями. Президент Венесуэлы жестко раскритиковал политику США. Он сравнил американского президента Дональда Трампа с нацистским лидером Адольфом Гитлером. Во время своего выступления Николас Мадуро заявил: «Дональд Трамп ненавидит латиноамериканский народ и испытывает особую ненависть к венесуэльцам».

В NASA сообщили кое-что очень плохое по поводу глобального потепления. Ситуация с глобальным потеплением продолжает усугубляться. Об этом говорится в свежем отчете NASA. Американские специалисты сообщили, что, на август-2019, всего за год «содержание диоксида углерода в атмосфере увеличилось на три пункта».

Ученым удалось воссоздать облик юного представителя вымершего вида людей. Израильские генетики смогли восстановить облик одного из древних предков современного человека. Генетический материал был получен из кости пальца женщины, найденных в Денисовой пещере на территории России. В своей работу ученые из Еврейского университета в Иерусалиме использовали данные ДНК этой кости, а также двух неандертальцев, нескольких десятков представителей вида Homo sapiens и пяти шимпанзе. Для реконструкции облика древнего человека они сопоставили уровень активности генов, которые определяют форму лица и анатомию тела у всех собранных видов.

Группу Metallicа признали самой «концертной» в мире. Американскую рок-группу Metallicа признали самой «концертной» в мире. От продажи билетов на живые выступления она заработала больше всех. Согласно исследованию, с 1982 года группа заработала на билетах 1,4 миллиарда долларов.

Тэги: Верховная Рада Украины, отравление, общество, Одесса, ООН, происшествие, закон, мир, школа, встреча, бешенство, NASA, политика, наука, визит, культура, криминал, Дональд Трамп, курьезы, Владимир Зеленский, новости Украины, Слуга народа, Алексей Белько

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