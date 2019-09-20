Коломойский с помощью НАБУ сводит счёты с Ахметовым, – СМИ

Олигарх Игорь Коломойский все активнее пытается наступать на интересы Рината Ахметова, используя в качестве рычага НАБУ. Об этом сообщает ГолосUA со ссылкой на инфографику, подготовленную журналистами comments.ua.

В частности, по мнению журналистов, «в борьбе с Ахметовым Коломойский использует такой инструмент, как Национальное антикоррупционное бюро. Еще в 2014 году НАБУ открыло уголовное производство, в рамках которого расследует действия членов НКРЭКУ, утвердивших формулу „Роттердам +“. Правда, все три года расследование велось вяло и безрезультатно. Но после смены власти в нынешнем году, НАБУ резко активизировалось по этому направлению. Что журналисты связывают с близостью к новой власти Игоря Коломойского, который пытается свести счеты с теми, кто ввел формулу, из-за которой его ферросплавные заводы перестали получать электроэнергию по льготным ценам».

«Так, 8 августа 2019 года детективы бюро сообщили о подозрении шести лицам по так называемому делу „Роттердам+“, среди которых два менеджера компании ДТЭК. Впрочем, суд не нашел оснований для взятия их под арест», — пишет ГолосUA.

«Большинство украинских и зарубежных экспертов заявили, что дело по „Роттердам+“ безосновательно и не имеет судебной перспективы, а введение формульного ценообразования в Украине было абсолютно оправдано в условиях дефицита угля. Позже и в самом НАБУ признали, что не имеют претензий к используемой в формуле привязке стоимости угля к ценовому хабу в Голландии. К тому же оказалось, что на сегодня цена угля, рассчитанного по „Роттердам+“, является наиболее дешевой, и ниже, чем его импорт из США, Колумбии или ЮАР.

Что касается действий Коломойского, то, по мнению экспертов, атакуя через НАБУ крупнейшую энергокомпанию страны, он стремится взять под свой контроль энергетический рынок, чтобы зарабатывать на коррупционных схемах. Одну из них, олигарх уже внедрил в госкомпании „Центрэнерго“, которой продает уголь через свои предприятия по завышенным ценам, и получает произведенную им электроэнергию для своих заводов по заниженным тарифам», — заключили журналисты ГолосUA.