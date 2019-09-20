Депутаты запретили «Советское шампанское» и «Закарпатский коньяк»

Верховная Рада Украины приняла закон об усовершенствовании правовой охраны географических указаний. Как выяснили журналисты «Фразы», во втором чтении и в целом за законопроект проголосовали 277 народных депутатов.

Как сообщает «Экономическая правда», при подготовке законопроекта поступило 85 предложений, 82 из которых учтено.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, «целью принятия проекта закона является обеспечение выполнения обязательств Украины в сфере европейской интеграции в части согласования требований действующего законодательства по охране прав на географические указания с правом ЕС».

Как объяснила заместитель председателя Комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа, подписав Соглашение об ассоциации Украина взяла на себя обязательства охранять европейские географические бренды от подделок.

По ее словам, это означает, что мы, как страна согласны, что шампанское может быть только из региона Шампань. По ее словам, украинские производители больше не смогут производить украинское шампанское, сообщает УНИАН.

Географическое указание — это название или обозначение, идентифицирующие товар как происходящий с определенной территории, страны, региона или местности и особое качество, репутация и другие важные характеристики, которые в значительной степени связаны с его географическим происхождением.

В качестве примеров таких указаний издание приводит пармезан, фету, коньяк и шампанское.