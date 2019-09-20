Украинский военный сериал получил престижную кинонаграду

Военная драма «Ни шагу назад!» собственного производства телеканала «Интер» удостоена награды девятого Международного телевизионного фестиваля «ТЭФИ-Содружество». Как выяснили журналисты «Фразы», «ТЭФИ-Содружество» проводится ежегодно и в этом году на фестивале, который проходил с 16 по 19 сентября в столице Молдовы Кишиневе, основное внимание было уделено телевизионным сериалам.

К участию было подано около 80 работ из 12 стран: Азербайджана, Армении, Республики Беларусь, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, России, Таджикистана, Узбекистана, Эстонии и Украины.

Уже третий год подряд лауреатами фестиваля «ТЭФИ-Содружество» становятся проекты телеканала «Интер». В прошлые годы наград удостоились документальные фильмы «Тысяча лет на Афоне» и «Киево-Печерская лавра. Фотография тысячелетия». А в этом году лауреатом фестиваля стала 6-серийная военная драма «Ни шагу назад!». Действие сериала разворачивается во время Великой Отечественной войны. Это история о девушках-диверсантках, юность которых прошла на войне. После краткосрочной военной подготовки их отправляют в тыл врага — фактически на верную смерть... Главная героиня — Тошка Лыткина — наивная деревенская девочка, которая искренне любила всех без исключения людей. Во время вражеского авианалета у нее на глазах погибла вся деревня, в том числе — ее мать и младший брат. Тошка чудом выжила, но осталась круглой сиротой: ее отца убили на фронте в первые дни войны. После этой трагедии жизнерадостная простушка научилась ненавидеть. Она решила пойти на войну, чтобы убить Гитлера и отомстить за родных. Отчаянно сражаясь с немцами, Тошка вела свою собственную войну. Войну со смертью! И в этой войне она научилась сильнее любить — жизнь и хороших людей. Именно на войне Тошка впервые полюбила по-настоящему...

В главных ролях в сериале «Ни шагу назад!» — Валентина Попова, Гела Месхи, Мария Шукшина, Федор Гуринец, Анастасия Зюркалова, Шорена Шония. Режиссеры — Дмитрий Сорокин и Жора Фероренко. Съемки военной драмы проходили в Беларуси — в городе Минске и его окрестностях.

Премьера сериала «Ни шагу назад!» состоялась на «Интере» в День Победы — 9 мая 2019 года. Премьерный показ военной драмы вместе с повтором на выходных собрал у телеэкранов почти 10,4 млн зрителей. Совсем скоро телеканал покажет продолжение трогательной истории о смелых девушках-диверсантках.