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Синоптик спрогнозировала Украине скорое потепление

Синоптик спрогнозировала Украине скорое потепление

В ближайшие дни по всей территории Украины, кроме Закарпатья, юго-восточной части и востока, ожидаются заморозки до −3 градусов, но уже в воскресенье существенно потеплеет. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, 21 сентября днем ​​+12+15 градусов, на юге до +14+19 градусов. На Житомирщине, Ровенщине, в Днепропетровской области и в восточной части Украины — дожди, на остальной территории — без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-12 м/с.

В Киеве 21 сентября будет преимущественно сухо, но холодно и ветрено. Ночью +3+5 градусов, на окрестностях возможны заморозки 0-3 градуса, днем ​​около +12 градусов.

22 сентября в Украине существенно потеплеет, будет солнечно, но ветрено. Ночью до +7+9, днем ​​до +20 градусов.

23 сентября, в день осеннего равноденствия, также будет солнечно, однако снова немного похолодает.

Тэги: общество, прогноз погоды, новости Украины

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