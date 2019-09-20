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СМИ: Матиос сфальсифицировал доказательства в деле экс-министра Клименко

СМИ: Матиос сфальсифицировал доказательства в деле экс-министра Клименко

Экс-главный военный прокурор Анатолий Матиос привлек одиозного донецкого рейдера Владислава Дрегера для захвата незаконным путем активов экс-министра времен Януковича Александра Клименко и фальсификации против него уголовного дела. Об этом пишет ГолосUA со ссылкой на «Багент».

По данным издания, «в схему также были вовлечены экс-народный депутат и координатор движения «Вільні люди» Андрей Левус и сотрудник СБУ Богдан Чобиток». Об этом якобы сообщил непосредственно сам Дрегер в видео обращении, которое было опубликовано в сети.

«На видео, записанном в 2017 году, Владислав Дрегер признается, что по предложению Анатолия Матиоса готов был признать членом «преступной группы Александра Клименко и оформить на себя корпоративные права его предприятий, которые находятся в Украине». После этого Дрегер, согласно плану Матиоса, должен был пойти на сделку со следствием, и в рамках этой сделки состоялась бы конфискация активов Клименко», - пишет ГолосUA.

«Дрегер сообщил, что его встречи с Анатолием Матиосом проходили непосредственно в здании Генеральной прокуратуры, куда рейдера завозили через служебную парковку, без регистрации. Во встречах и разработке «плана», по словам Дрегера, принимали участие также сотрудники военной прокуратуры Дмитрий Борзых, Ольга Миргородская и Виталий Опанасенко, а также народный депутат от фракции «Народный фронт» (на тот момент) Андрей Левус.

В видео Дрегер прямо указывает, что Анатолий Матиос согласился помочь ему с уголовными делами против него, за что тот должен был профинансировать ряд соглашений по приобретению активов семьи Клименко.

Он также утверждает, что у Анатолия Матиоса еще в 2017 году были контакты с людьми Юрием Иванющенко, правой руки экс-президента Януковича, который находится в розыске с декабря 2014 года по подозрению в завладении средствами госбюджета в особо крупных размерах. Однако никаких действий для задержания Иванющенко Матиос и его заместитель Дмитрий Борзых не предприняли.

После этого, по словам Дрегера, люди Матиоса вымогали у него деньги за «потраченные усилия».Он заявил, что записал это видео, поскольку испытывал давление со стороны Матиоса. Видео было записано 1 июля 2017 года, а протокол допроса Дрегера, на котором, как выяснили ранее журналисты, строится все дело военной прокуратуры против Александра Клименко, был датирован 5 июля 2017 года.

А уже 14 июля 2017 военная прокуратура провела громкие обыски в указанных в этом «допросе» Дрегером компаниях. Киевлянам этот день запомнился блокированием с помощью БТР бизнес-центра «Гулливер». Именно там находится редакция принадлежащих Клименко сайта, газеты и радиостанции "Вести", которую Анатолий Матиос неоднократно угрожал закрыть.

Согласно сообщениям СМИ, дело Клименко не единственное, где Дрегер использовался прокуратурой в качестве подставного свидетеля и «компаньона» для отжима активов. Также известно, что Государственное бюро расследований под руководством Романа Трубы уже начало расследование о незаконном завладении имуществом частных компаний в составе организованной преступной группы Анатолия Матиоса, Виталия Опанасенко, Ольги Мирогородской и Владислава Дрегера, а также ряда судей Печерского суда г.Киева, которые помогали им в этих схемах», - заключает ГолосUA.

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