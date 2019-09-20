В Каменском извращенец заманил в квартиру 12-летнюю девочку и совершил развратные действия

В Каменском местная полиция задержала 53-летнего жителя города Днепр, который подозревается в развращении несовершеннолетней девочки. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

Как отметили в ведомстве, накануне, 19 сентября, мать 12-летней девочки обратилась к правоохранителям с сообщением о том, что неизвестный мужчина заманил ее дочь в квартиру и начал совершать в отношении последней разные развратные действия.

Впрочем, когда девочка начала плакать, извращенец ее отпустил.

Несмотря на это, мужчину задержали, сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меру пресечения.

Ранее «Фраза» сообщала, что в конце августа нынешнего года в Новокадакском районе Днепра сексуальный маньяк напал на 15-летнюю девочку.

3 сентября в Подольском районе Полтавы неизвестный мужчина напал на 11-летнюю девочку и попытался ее изнасиловать.