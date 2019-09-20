Ученым удалось воссоздать облик юного представителя вымершего вида людей

Израильские генетики смогли восстановить облик одного из древних предков современного человека. Как выяснили журналисты «Фразы», генетический материал был получен из кости пальца женщины, найденных в Денисовой пещере на территории России.

Как сообщает Los Angeles Times, в своей работу ученые из Еврейского университета в Иерусалиме использовали данные ДНК этой кости, а также двух неандертальцев, нескольких десятков представителей вида Homo sapiens и пяти шимпанзе. Для реконструкции облика древнего человека они сопоставили уровень активности генов, которые определяют форму лица и анатомию тела у всех собранных видов.

В ходе исследования выяснилось, что большинство анатомических признаков денисовцев были сопоставимы с неандертальцами, включая крепкие челюсти, низкий лоб, большую грудную клетку и широкий таз.

В то же время анализ указал на различия в ширине и выпуклости лиц между жителями Денисовой пещеры, неандертальцами и представителями более современных людей.

Исследование также указало на то, что денисовцы имели неоднократные контакты с кроманьонцами, передав им гены, необходимые для выживания в высокогорном климате.

Венцом работы стало создание скульптурного изображения молодой денисовской девочки. При этом ученые подчеркнули, что доподлинно определить, насколько точным является в данном случае изображение кожи и волос, на сегодняшний день невозможно.

По словам Бенса Виолы из Университета Торонто, еще пять лет назад подобное «можно было бы назвать научной фантастикой. «Общая картина анатомии бесценна, хотя некоторые детали, вероятно, неверны», — указал ученый, подчеркнув, что его скепсис вызывает изображение кожи, глаз и волос.

Денисовский человек — вымерший подвид или вид людей, известный по фрагментарному материалу из Денисовой пещеры в Солонешенском районе Алтайского края РФ, которую они, возможно занимали от 200000 до 50000 лет назад. По мнению исследователей, денисовцы и неандертальцы произошли от общего предка, который отделился от линии, ведущей к современным людям. Тем не менее, наш вид скрещивался с обоими и сохраняет генетические маркеры, которые до сих пор обнаруживаются у некоторых людей.

Как сообщала «Фраза», в июле 2017 года международная группа исследователей из России, Германии, Канады и Италии выяснила, что зуб, найденный в Денисовской пещере в 1984 году, принадлежит молодой представительнице денисовцев.