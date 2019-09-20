В черновицких садиках детей кормили фальсификатом

В Черновицкой области областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении директора одного из предприятий по факту ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей, что привело к поставке в детсады города некачественных продуктов питания. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе расследования было установлено, что еще в январе минувшего года управление образования Черновицкого горсовета на основании открытых торгов заключило договор с предприятием, которое сделало самое выгодное предложение о закупке товара за бюджетные средства.

Речь, в частности, шла о поставке творога для нужд городских детских садиков. По качеству продукт должен был соответствовать требованиям Госстандарта Украины, однако предприятие поставляло в детсады сыр, который, по заключению экспертов, оказался фальсификатом.

В данный момент директор предприятия находится под домашним арестом, а на принадлежащее ему имущество наложен арест с целью обеспечения возмещения причиненных им управлению образования Черновицкого горсовета убытков, которые достигают более 1,5 млн грн.

Ранее «Фраза» сообщала, что в начале апреля 2018 года полиция выявила присвоение 5,6 млн гривен средств государственного бюджета при поставках просроченных продуктов в столичные детские сады и школы.

В середине апреля работница пищеблока одного из харьковских садиков и мама ребенка, который ходит в это дошкольное заведение, рассказала, из чего детям приходится готовить еду.

В декабре 2018 года в Броварах в детском саду «Сказка» разгорелся скандал из-за продуктов питания, которыми кормили детей.