Массовое отравление детей произошло в одесской школе

В одесской школе № 11 произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», там после посещения школьной столовой к медикам обратились более полусотни учеников, несколько из них впоследствии были госпитализированы.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, информация о том, что в течение 15-19 сентября в городскую инфекционную больницу с предварительным диагнозом пищевое отравление обратилось 53 ученика школы № 11 Одессы, которые употребляли пищу в школьной столовой, поступила к ним накануне, 19 сентября.

По состоянию на утро сегодняшнего дня на стационарном лечении находятся пять школьников.

В данный момент проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Как сообщала «Фраза», 11-12 июля 2019 года в детском оздоровительном лагере «Медик-2» в Одесской области произошло массовое отравление детей. 43 ребенка были госпитализированы с высокой температурой и рвотой. При этом изначально указывалось, что в случившемся могут быть виноваты сами дети, а не столовая лагеря.

Впрочем, позже выяснилось, что причиной массового отравления 54 детей в лагере «Медик-2» в Одесской области стал возбудитель шигеллеза, который нашли в еде.