Лига Европы: «Александрия» не устояла на выезде перед «Вольфсбургом»

Сегодня, 19 сентября, еще один украинский клуб стартовал в групповом этапе розыгрыша Лиги Европы. Как передает корреспондент «Фразы», «Александрия» на выезде играла против немецкого «Вольсбурга».

Несмотря на явный статус аутсайдера в этой встрече, подопечные Владимира Шарана неплохо начали поединок, спокойно контролировали мяч и даже смело шли в атаку. Но со временем немцы доказали свой класс до перерыва забили два безответных гола в ворота гостей.

На 19-й минуте отличился Арнольд после дикой ошибки голкипера «Александрии» Панькива, а спустя всего четыре минуты бывший форвард киевского «Динамо» Мехмеди удвоил преимущество своей команды.

Вторая половина встречи прошла в равной борьбе, и на 66-й минуте гостям даже удалось один мяч отквитать — отличился Банада. Но спустя всего минуту Брекало снова вернул «Вольфсбургу» разницу в два мяча, не оставив шансов Панькиву.

До финального свистка игра проходила под диктовку хозяев поля, но счет на табло так и не изменился — победа «Вольфсбурга» со счетом 3:1.

В параллельном матче бельгийский «Гент» дома одолел французский «Сент-Этьен» со счетом 3:2.

Турнирная таблица:

1. «Вольфсбург» — 1 игра / 3 очка;

2. «Гент» — 1 / 3;

3. «Сент-Этьен» — 1 / 0;

4. «Александрия» — 1 / 0.

Ранее «Фраза» сообщала, что киевское «Динамо» в родных стенах с огромным трудом обыграло шведский «Мальме» со счетом 1:0.

А накануне донецкий «Шахтер» в Лиги чемпионов уступил в Харькове английскому «Манчестер Сити» со счетом 0:3.