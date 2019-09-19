Лига Европы: «Динамо» одержало тяжелейшую победу над «Мальме»

Сегодня, 19 сентября, состоялись первые матчи группового этапа розыгрыша Лиги Европы. Как передает корреспондент «Фразы», киевское «Динамо» в родных стенах принимало шведский «Мальме».

Учитывая затянувшуюся серию киевлян без побед, плюс вылет из Лиги чемпионов, победа в этом матче для подопечных Алексея Михайличенко была делом чести. Но игра хозяев поля в первой половине встречи была настолько ужасной, что порой на трибунах слышался недовольный свист болельщиков.

У «динамовцев» не получалось абсолютно ничего: осмысленных атак не было, пасы — в ноги чужому, ударов по воротам — минимум. Да и вообще было невооруженным взглядом заметно, что команда стоит, ноги у игроков «ватные», бежать они не могут. Сразу понятно, что тренерский штаб загонял игроков на тренировках до такой степени, что в официальных играх они «сдыхают» уже в самом начале игры.

Вторую половину киевляне начали веселее и довольно быстро создали два отличных момента, но сначала Кендзера головой не сумел попасть в ворота, а спустя две минуты выход один на один не реализовал Буяльский. Еще через некоторое время едва не отметился автоголом кто-то из защитников «Мальме», но свою команду спас голкипер Далин.

После этого атаки хозяев поля напоминали одни сплошные судороги — мысль на поле отсутствовала напрочь. Казалось, игра так и закончится — унылой безголевой ничьей, но на 84-й минуте Буяльский, воспользовавшись передачей Шепелева, выскочил на свидание с голкипером и отправил мяч под ближнюю штангу. В итоге — очень невнятная победа «Динамо» со счетом 1:0.

В параллельном матче датский «Копенгаген» обыграл на своем поле швейцарский «Лугано» со счетом 1:0.

Турнирная таблица:

1. «Динамо» — 1 игра / 3 очка;

2. «Копенгаген» — 1 / 3;

3. «Лугано» — 1 / 0;

4. «Мальме» — 1 / 0.

Ранее «Фраза» сообщала, что накануне донецкий «Шахтер» в Лиги чемпионов уступил в Харькове английскому «Манчестер Сити» со счетом 0:3.