На Черкасщине до смерти запытали двоих мужчин

Сыщики Черкасской области смогли установить местонахождение и задержать бандитов, подозреваемых в особо тяжком преступлении. Как выяснили журналисты «Фразы», злоумышленники жестоко убили двоих мужчин, после чего намеревались выехать за пределы Украины.

Как передает пресс-служба областной полиции, тела убитых были обнаружены в среду, 18 сентября, в Смелянском районе вблизи автодороги «Киев ‒ Знаменка».

Во время осмотра эксперты обнаружили на телах потерпевших множественные следы от ударов и колото-резаные раны. Складывалось впечатление, что потерпевших перед смертью пытали.

Во время проведения оперативных мероприятий, сыщики установили, что у погибших был конфликт с двумя жителями Черкасс, которые и могут быть причастны к совершению резонансного преступления.

Сообщается, что подозреваемых задержали буквально за несколько минут до того, как они планировали выехать из областного центра и скрыться в соседней стране.

В настоящее время с ними работают следователи. За содеянное горе-гангстерам грозит длительное тюремное заключение.

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