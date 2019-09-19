Зеленскому объяснили, как нужно разговаривать с Трампом

Бывшая помощница госсекретаря США Виктория Нуланд дала несколько ценных советов Владимиру Зеленскому, который будет встречаться с Дональдом Трампом в третьей декаде сентября. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает BBC News.

По словам экс-чиновницы, Зеленскому нужно дать понять главе Белого дома, что санкции против России помогают усадить Путина за стол переговоров.

«Нужно объяснить Трампу, что думать о снятии санкций можно, только если со стороны России будет реальный прогресс», ‒ заявила Нуланд, выразив надежду, что новые лидеры Украины не дадут втянуть себя во внутриполитические дела США, кто бы за такими попытками ни стоял.

Кроме того, украинский лидер может заинтересовать президента США разговором о приватизации и открытии рынка земли.

«Это значит, что сейчас у США появляется прекрасная возможность инвестировать в Украину и помочь вам с экономическим ростом, с благосостоянием, помочь с более европейским стилем в экономике», ‒ резюмировала она.

Как писала «Фраза», стало известно, зачем Коломойский приходил к Зеленскому на Банковую.

Ранее сообщалось, что Зеленские таки запутались в вашингтонских лабиринтах.