Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Зеленскому объяснили, как нужно разговаривать с Трампом

Зеленскому объяснили, как нужно разговаривать с Трампом

Бывшая помощница госсекретаря США Виктория Нуланд дала несколько ценных советов Владимиру Зеленскому, который будет встречаться с Дональдом Трампом в третьей декаде сентября. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает BBC News.

По словам экс-чиновницы, Зеленскому нужно дать понять главе Белого дома, что санкции против России помогают усадить Путина за стол переговоров.

«Нужно объяснить Трампу, что думать о снятии санкций можно, только если со стороны России будет реальный прогресс», ‒ заявила Нуланд, выразив надежду, что новые лидеры Украины не дадут втянуть себя во внутриполитические дела США, кто бы за такими попытками ни стоял.

Кроме того, украинский лидер может заинтересовать президента США разговором о приватизации и открытии рынка земли.

«Это значит, что сейчас у США появляется прекрасная возможность инвестировать в Украину и помочь вам с экономическим ростом, с благосостоянием, помочь с более европейским стилем в экономике», ‒ резюмировала она.

Как писала «Фраза», стало известно, зачем Коломойский приходил к Зеленскому на Банковую.

Ранее сообщалось, что Зеленские таки запутались в вашингтонских лабиринтах.

Тэги: США, Украина, общество, мир, встреча, переговоры, политика, Дональд Трамп, BBC, Виктория Нуланд, Владимир Зеленский, новости Украины

Комментарии

Статьи

19.09.19 09:20

ЗЕкономические фантазии: окончательная распродажа в связи с ликвидацией?

Автор: Александр Карпец

Интервью

15.09.19 14:01

Даша Трегубова: Я делаю только то, что меня вдохновляет, например, в новом фильме меня закопали заживо

Автор: Антон Филатов

Колонка автора
19.09.19 22:06

«Динамо» наконец-то выиграло! Наконец-то дожало!

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Выбили зубы и сломали ребра. Истории украинских заключенных в ОРДЛО
19.09.19 17:22

Выбили зубы и сломали ребра. Истории украинских заключенных в ОРДЛО

Автор: Юлия Ворона, «Украинская правда»

Выбор редакции
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
Вспоминая «антинародный режим» Януковича
Вспоминая «антинародный режим» Януковича
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
Усик может стать новым президентом Украины?
Усик может стать новым президентом Украины?
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
fraza.ua

Главная новость дня

Лига Европы: «Динамо» одержало тяжелейшую победу над «Мальме»

Лига Европы: «Динамо» одержало тяжелейшую победу над «Мальме»
19.09.19 21:46
254
Последние новости
19.09.19 21:46

Лига Европы: «Динамо» одержало тяжелейшую победу над «Мальме»
19.09.19 21:14

С начала 2019 года насильно захвачен 91 храм УПЦ, - эксперт
19.09.19 21:11

На Черкасщине до смерти запытали двоих мужчин
19.09.19 20:18

Зеленскому объяснили, как нужно разговаривать с Трампом
19.09.19 19:47

В Киеве депутата-националиста «приложили» кирпичом по голове
19.09.19 19:29

Епископ УПЦ Гедеон выиграл суд и вернул себе украинское гражданство
19.09.19 19:24

В Киеве внезапно «устал» недавно отремонтированный мост
Фото и Видео
На острове Хортица археологи раскопали нечто уникальное
На острове Хортица археологи раскопали нечто уникальное
На острове Хортица археологи раскопали нечто уникальное
На острове Хортица археологи раскопали нечто уникальное
В России арестовали шамана, который шел в Москву, чтобы уничтожить Путина
В России арестовали шамана, который шел в Москву, чтобы уничтожить Путина
Бывший футболист киевского «Динамо» признан… самым популярным политиком Грузии
Бывший футболист киевского «Динамо» признан… самым популярным политиком Грузии
Часы нардепа-оппозиционера стоят больше, чем 2 тысячи минимальных пенсий в Украине
Часы нардепа-оппозиционера стоят больше, чем 2 тысячи минимальных пенсий в Украине
Известный хирург рассказал, есть ли у Анастасии Заворотнюк шанс выжить
Известный хирург рассказал, есть ли у Анастасии Заворотнюк шанс выжить
Трамп поставил автограф на стене с Мексикой
Трамп поставил автограф на стене с Мексикой
В Киеве обезвредили вооруженного спецназовца, угрожавшего взорвать мост Метро
В Киеве обезвредили вооруженного спецназовца, угрожавшего взорвать мост Метро
В Киеве прямо под носом у Зеленского произошли стычки с полицией
В Киеве прямо под носом у Зеленского произошли стычки с полицией
В Индии у мужчины вырос «адский рог» (18+)
В Индии у мужчины вырос «адский рог» (18+)
На пляже под Одессой пополз грунт. Люди чудом остались живы
На пляже под Одессой пополз грунт. Люди чудом остались живы
fraza.ua
Новости блогосферы
17.09.19 09:15

Украина говорит по-русски
16.09.19 12:52

Новая украинская школа растит дегенератов
08.09.19 09:15

Как поймать воровку Гонтареву на брехне
08.09.19 09:01

Эпоха ряженых патриотов, партий Майдана, Порошенко, маргиналов и пафосных лозунгов завершилась

Опрос

Кого первым надо посадить в тюрьму?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.