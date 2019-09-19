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С начала 2019 года насильно захвачен 91 храм УПЦ, - эксперт

С начала 2019 года насильно захвачен 91 храм УПЦ, - эксперт

С начала 2019 года не прекращаются акты насилия в отношении верующих Украинской Православной Церкви, а некоторые из них носят откровенно агрессивный характер. Как сообщили «Фразе» в Центре информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел, об этом глава Представительства УПЦ при европейских международных организациях епископ Виктор (Коцаба) заявил на ежегодном совещании ОБСЕ в Варшаве.

В своем слове епископ Виктор отметил, что правонарушители продолжают захваты православных храмов, наносят священникам и верующим телесные повреждения, нередки случаи угроз и языка ненависти, а областные государственные администрации без надлежащего изучения документов массово незаконно перерегистрируют религиозные организации УПЦ в пользу «ПЦУ». Часто такая перерегистрация проводится на основании фиктивных протоколов собраний, где голосуют лица, не являющиеся членами религиозных общин УПЦ. По словам епископа, с начала 2019 года насильственным путем захвачен 91 храм УПЦ.

Также беспокойство вызывает так называемый «закон о переименовании», согласно которому все религиозные организации УПЦ объязаны изменить свои названия. В УПЦ подчеркивают, что министерство культуры Украины необоснованно включило в список таких организаций все общины, монастыри и епархии УПЦ, в связи с чем Киевская Митрополия обратилась в суд с соответствующим иском.

Вместе с тем владыка Виктор рассказал о преследовании правозащитника и клирика УПЦ — протоиерея Виктора Земляного, против которого продолжается уголовное производство за то, что он защищает права верующих УПЦ.

Все перечисленные правонарушения подробно описаны и изложены в письменном заявлении, распространенном Представительством УПЦ при европейских международных организациях среди участников ОБСЕ, а полный текст заявления опубликован на сайте этой организации.

О нарушении прав верующих УПЦ также заявила правозащитная организация с консультационным статусом при ЭКОСОС ООН «Public Advocacy». Этой организацией была создана база данных дел о нарушении прав верующих УПЦ, которая размещена на сайте центра документации ООН и доведена до сведения Совета по правам человека ООН и Специальных докладчиков ООН.

Епископ Виктор сообщил представителям ОБСЕ и участникам совещания о том, что последние события в Украине свидетельствуют о фактическом провале проекта предоставления Томоса об автокефалии новообразованной структуре «ПЦУ». Решение Константинопольского Патриарха Варфоломея лишь обострило религиозные противостояния в Украине, ведь теперь в них принимают участие также лица, которые ранее были активными сторонниками «ПЦУ», а сейчас отказываются от предоставленного им Томоса, свидетельством чему является активизация конфликтов между «ПЦУ» и «УПЦ КП». Епископ Виктор (Коцаба) сделал вывод, что предоставление Томоса об автокефалии новообразованной структуре под названием «ПЦУ» не привело к примирению религиозных сообществ в Украине, а еще больше разъединило украинский народ.

Позицию Украинской Православной Церкви поддержали представители Сербской Православной Церкви, а именно председатель Юридической совета Черногорско-Приморской митрополии протоиерей Велибор Джомич и адвокат и член этого же совета Владимир Лепосавич, который в своем выступлении осветил проблемы православных в Черногории.

Глава Представительства УПЦ при международных организациях выразил надежду на прекращение массовых правонарушений против верующих и религиозных организаций УПЦ, ссылаясь на слова новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского, который публично заявил о том, что государство не будет вмешиваться в церковные дела, а гарант Конституции будет отстаивать независимость Церкви.

Тэги: общество, политика, новости православия, новости Украины

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