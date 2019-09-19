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В Киеве депутата-националиста «приложили» кирпичом по голове

В Киеве депутата-националиста «приложили» кирпичом по голове

В четверг, 19 сентября, в Киеве произошло нападение на депутата Киевсовета от партии «Свобода» Владимира Назаренко. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщил портал «Корреспондент», ссылаясь на пресс-службу политсилы.

Как сообщается, неизвестный мужчина «приложил» горе-депутата кирпичом по голове на улице Железнодорожной, где «народный избранник» пытался «качать права» на территории якобы незаконной строительной площадки.

«Сейчас его состояние нормальное, ждет скорую медицинскую помощь», ‒ отметили в пресс-службе.

Нападавшего же задержали полицейские, по странному стечению обстоятельств оказавшиеся на месте конфликта.

Как писала «Фраза», депутат Киеврады умудрился подстрелить сам себя из наградного «ствола».

Ранее сообщалось, что в Киеве «наемники Кличко» до потери сознания избили народного депутата.

Тэги: Киев, Свобода, общество, нападение, депутаты, столица, застройщик, кирпич, Киевсовет, новости Украины

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