В Киеве внезапно «устал» недавно отремонтированный мост

В Киеве в районе станции метро «Нивки» стал разрушаться путепровод, который недавно капитально отремонтировали. Как выяснили журналисты «Фразы», у опор моста появились повреждения, характерные для длительного износа.

Как передает «Киев Оперативный», к месту ЧП прибыли вызванные очевидцами коммунальщики, которые стали обследовать «уставший» путепровод.

«Восстановленный мост вблизи станции метро „Нивки“ уже начинает понемногу сдавать позиции. И хотя на месте уже работают какие-то ремонтники возникает законный вопрос ‒ что пошло не так?», ‒ задает риторический вопрос автор публикации.

Как писала «Фраза», в Киеве «устал» еще один мост.

Ранее автомобиль решил «протестировать» стеклянный мост Кличко на прочность.