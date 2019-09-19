Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Завтра в Киеве торжественно встретят мощи и башмачок чудортворца Спиридона

Завтра в Киеве торжественно встретят мощи и башмачок чудортворца Спиридона

В Киеве в столичном храме в честь святого великомученика Пантелеймона завтра состоится торжественная встреча мощей и башмачка святителя Спиридона, Тримифунтского чудотворца. Как сообщили «Фразе» в Центре информации УПЦ, встреча святынь в храме состоится завтра в 15.30.

Мощи и башмачок святителя Спиридона Тримифунтского будут находиться в Киеве по 14 октября.

Святыня прибудет в столицу из Свято-Ильинского монастыря Одессы.

Столичный храм в честь святого великомученика Пантелеймона находится в микрорайоне ДВРЗ. Храм будет открыт ежедневно с 08.00 до 19.00. Также каждый день в 18.00 будут совершаться акафисты перед мощами святого с водосвятным молебном и помазанием святым елеем, который освящен мощах святителя.

Святому Спиридону молятся о помощи в финансовых, житейских затруднениях, он является помощником в благополучном разрешении земельных и имущественных дел, бизнесе, деловых вопросах. Родители молятся ему о здоровье и благополучии детей, так как он также является их небесным покровителем.

Храм в честь святого великомученика Пантелеймона находится в Киеве по улице Алматинская, 107-а, парк «Сосновый». Доехать к храму можно на маршрутке № 555 на трамвае № 33 или 23 (от станции метро «Черниговская») или автобусом № 33 от этой же станции метрополитена до конечной остановки. Также 211-й маршруткой от Центрального автовокзала до конечной остановки.

Справка. Святитель Спиридон Тримифунтский родился в конце третьего века на острове Кипр. О его жизни сохранилось мало сведений. Известно, что он был пастухом, у которого была жена и дети. Все свои средства он отдавал на нужды бедных и странников. За это Господь наградил его даром чудотворения: он исцелял неизлечимо больных и изгонял бесов.

После смерти жены, в царствование императора Константина Великого, его избрали епископом города Тримифунта. В сане епископа святитель не изменил своего образа жизни, насыщенного милосердием и добрыми делами.

По свидетельству церковных историков, святитель Спиридон в 325 году принимал участие в деяниях I Вселенского Собора. На Соборе святитель вступил в спор с греческим философом, который защищал ересь ариан. Простая речь святителя Спиридона показала всем слабость и несостоятельность человеческой мудрости перед Премудростью Божьей. В результате беседы противник христианства сделался его ревностным защитником и принял святое крещение.

На том же Соборе святитель Спиридон наглядно привел доказательство Единства Святой Троицы, чем пристыдил еретиков. Он взял в руки кирпич и крепко сжал его: мгновенно из него вышел огонь, потекла вода, а глина осталась в руках чудотворца, что символизировало три лица Святой Троицы.

Святитель Спиридон прожил долгую жизнь и умер около 348 года. Мощи святого лежат на острове Корфу в храме, который освящен в честь него же, а правая рука святителя Спиридона находится в Риме.

Тэги: общество, новости православия, новости Украины

Комментарии

Статьи

19.09.19 09:20

ЗЕкономические фантазии: окончательная распродажа в связи с ликвидацией?

Автор: Александр Карпец

Интервью

15.09.19 14:01

Даша Трегубова: Я делаю только то, что меня вдохновляет, например, в новом фильме меня закопали заживо

Автор: Антон Филатов

Колонка автора
16.09.19 08:19

«Динамо» в прострации

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Выбили зубы и сломали ребра. Истории украинских заключенных в ОРДЛО
19.09.19 17:22

Выбили зубы и сломали ребра. Истории украинских заключенных в ОРДЛО

Автор: Юлия Ворона, «Украинская правда»

Выбор редакции
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
Вспоминая «антинародный режим» Януковича
Вспоминая «антинародный режим» Януковича
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
Усик может стать новым президентом Украины?
Усик может стать новым президентом Украины?
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 19 сентября 2019 года

Главные новости за 19 сентября 2019 года
19.09.19 18:59
114
Последние новости
19.09.19 19:29

Епископ УПЦ Гедеон выиграл суд и вернул себе украинское гражданство
19.09.19 19:24

В Киеве внезапно «устал» недавно отремонтированный мост
19.09.19 18:59

Главные новости за 19 сентября 2019 года
19.09.19 18:20

Завтра в Киеве торжественно встретят мощи и башмачок чудортворца Спиридона
19.09.19 16:43

Эксперты оценили шансы «Шахтера» на выход из группы Лиги чемпионов после провала в стартовом матче
19.09.19 16:28

На острове Хортица археологи раскопали нечто уникальное
19.09.19 15:05

У Анастасии Заворотнюк появился небольшой шанс выздороветь – СМИ
Фото и Видео
На острове Хортица археологи раскопали нечто уникальное
На острове Хортица археологи раскопали нечто уникальное
На острове Хортица археологи раскопали нечто уникальное
На острове Хортица археологи раскопали нечто уникальное
В России арестовали шамана, который шел в Москву, чтобы уничтожить Путина
В России арестовали шамана, который шел в Москву, чтобы уничтожить Путина
Бывший футболист киевского «Динамо» признан… самым популярным политиком Грузии
Бывший футболист киевского «Динамо» признан… самым популярным политиком Грузии
Часы нардепа-оппозиционера стоят больше, чем 2 тысячи минимальных пенсий в Украине
Часы нардепа-оппозиционера стоят больше, чем 2 тысячи минимальных пенсий в Украине
Известный хирург рассказал, есть ли у Анастасии Заворотнюк шанс выжить
Известный хирург рассказал, есть ли у Анастасии Заворотнюк шанс выжить
Трамп поставил автограф на стене с Мексикой
Трамп поставил автограф на стене с Мексикой
В Киеве обезвредили вооруженного спецназовца, угрожавшего взорвать мост Метро
В Киеве обезвредили вооруженного спецназовца, угрожавшего взорвать мост Метро
В Киеве прямо под носом у Зеленского произошли стычки с полицией
В Киеве прямо под носом у Зеленского произошли стычки с полицией
В Индии у мужчины вырос «адский рог» (18+)
В Индии у мужчины вырос «адский рог» (18+)
На пляже под Одессой пополз грунт. Люди чудом остались живы
На пляже под Одессой пополз грунт. Люди чудом остались живы
fraza.ua
Новости блогосферы
17.09.19 09:15

Украина говорит по-русски
16.09.19 12:52

Новая украинская школа растит дегенератов
08.09.19 09:15

Как поймать воровку Гонтареву на брехне
08.09.19 09:01

Эпоха ряженых патриотов, партий Майдана, Порошенко, маргиналов и пафосных лозунгов завершилась

Опрос

Кого первым надо посадить в тюрьму?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.