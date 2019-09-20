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Группу Metallicа признали самой «концертной» в мире

Группу Metallicа признали самой «концертной» в мире

Американскую рок-группу Metallicа признали самой «концертной» в мире. Как выяснили журналисты «Фразы», от продажи билетов на живые выступления она заработала больше всех.

Такие данные приводит портал NME.

Согласно исследованию Pollstar, с 1982 года группа заработала на билетах 1,4 миллиарда долларов.

Всего за эти годы было продано 22,1 миллиона билетов в 48 странах мира на семи континентах, в том числе и в Антарктике.

Сегодня Metallicа находится в турне WorldWired, где уже продала 4,1 миллиона билетов за 430 миллионов долларов.

Как писала «Фраза», в США вручили Шнобелевскую премию: кто отличился на этот раз.

Тэги: рекорд, мир, музыка, культура, Metallica

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