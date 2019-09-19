Главные новости за 19 сентября 2019 года

В ООН назвали число украинских мигрантов во всем мире. В ООН назвали число украинских мигрантов во всем мире. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом говорится в официальном докладе. Сообщается, что на 1 июля этого года число мигрантов украинского происхождения за пределами нашей страны составило 5,9 миллиона людей.

В киевской многоэтажке оборвался лифт с пассажирами. В Деснянском районе Киева в доме № 7 на улице Матеюка оборвался лифт с пассажирами. Об этом написала в Facebook жительница дома Наталья Левченко. ЧП случилось еще 17 сентября, но сообщила женщина об этом лишь сегодня. По ее словам, две женщины, которые в тот момент находились внутри лифта, не пострадали и лишь отделались легким испугом.

Шесть украинских вузов попали в глобальный мировой рейтинг. Но наблюдается печальная тенденция. Опубликован свежий рейтинг топ-1000 лучших учебных заведений мира Topuniversities. В него попали шесть вузов Украины. Стоит отметить, что Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко стал единственным украинским вузом в списке, который оценивался в рейтинге работодателей.

Часы нардепа-оппозиционера стоят больше, чем 2 тысячи минимальных пенсий в Украине. В ходе очередного заседания Верховной Рады Украины народный депутат от «Оппозиционного блока» Владимир Кальцев «засветил» дорогие часы известной швейцарской марки Breguet. Оцениваются они в 3,4 миллионов гривен. Модель часов Breguet — Classique Complications 3657, их стоимость на официальном сайте — 137 900 долларов. В Украине эта сумма составляет 2174 минимальных пенсий.

Опубликован свежий рейтинг сильнейших футбольных сборных мирa. Сегодня был опубликован новый рейтинг сильнейших футбольных сборных мира. Сборная Украины в нем, как и месяцем ранее, занимает 25-е место. Лидером по-прежнему остается сборная Бельгии. На вторую строчку мирового рейтинга поднялись французы, сместив с этой позиции бразильцев (третье место). Четвертыми по-прежнему остаются англичане, а вот Португалия и Уругвай поменялись местами и сейчас занимают соответственно пятое и шестое места.

В России арестовали шамана, который шел в Москву, чтобы уничтожить Путина. В России арестовали шамана Александра Габышев. Он прославился тем, что еще прошлым мартом двинулся пешком из Якутии в Москву, чтобы свергнуть президента страны Владимира Путина. Шаман говорил, что идет «изгнать из Кремля» главу государства. Его задержали в Бурятии на 202-м километре федеральной трассы М-53 Байкал. Мужчину вышлют в Якутск для проведения следственных действий. Александр Габышев прошел около 2,8 тысяч километров.

Известный хирург рассказал, есть ли у Анастасии Заворотнюк шанс выжить. Врачи продолжают бороться за жизнь известной актрисы Анастасии Заворотнюк. Подробности рассказал известный нейрохирург Александр Коновалов. В эфире российского телеканала он сказал, что Анастасия Заворотнюк «при первых симптомах обратилась НМИЦ и прошла там обследование, после чего приняла решение лечиться в Германии».