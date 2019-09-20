Мадуро сравнил Трампа с Гитлером, а венесуэльцев – с евреями

Президент Венесуэлы жестко раскритиковал политику США. Как выяснили журналисты «Фразы», он сравнил американского президента Дональда Трампа с нацистским лидером Адольфом Гитлером.

Во время своего выступления Николас Мадуро заявил: «Дональд Трамп ненавидит латиноамериканский народ и испытывает особую ненависть к венесуэльцам».

Он добавил: «Я сравниваю его с эпохой Адольфа Гитлера, с теми взглядами, которые он навязал в отношении евреев, в отношении еврейского народа в Европе до начала войны, до 1939 года».

Как писала «Фраза», ранее Мадуро уже сравнивал власти США с Гитлером.