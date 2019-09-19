Опубликован свежий рейтинг сильнейших футбольных сборных мирa

Сегодня был опубликован новый рейтинг сильнейших футбольных сборных мира. Как передает корреспондент «Фразы», сборная Украины в нем, как и месяцем ранее, занимает 25-е место.

Лидером по-прежнему остается сборная Бельгии. На вторую строчку мирового рейтинга поднялись французы, сместив с этой позиции бразильцев (третье место). Четвертыми по-прежнему остаются англичане, а вот Португалия и Уругвай поменялись местами и сейчас занимают соответственно пятое и шестое места.

Сразу на две ступени поднялась сборная Испании и в данный момент занимает седьмое место. По одной позиции потеряли Хорватия – восьмое место и Коллумбия – девятое. А замыкают первую десятку аргентинцы, сохранив за собой это место по сравнению с прошлым месяцем.

Соперники сборной Украины в отборе на Евро-2020 расположились следующим образом: Сербия – 35-е место, Люксембург – 93-е место, Литва – 131-е место.

Следующий рейтинг ФИФА будет опубликован 24 октября.

Ранее «Фраза» сообщала, что 2018 год сборная Украины закончила на 29-м месте.

В апрельском рейтинге украинцы занимали уже 27-е место. Там же они расположились и в мае.

В июне подопечные Андрея Шевченко занимали уже 24-е место.