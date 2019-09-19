На Виннитчине мужчина изнасиловал родную дочь

В Винницкой области 38-летний мужчина у себя дома изнасиловал собственную 12-летнюю дочь. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе областной полиции.

По информации ведомства, изверг затащил девочку на чердак собственного дома, где и надругался над ней.

О случившемся в полицию сообщила мать пострадавшей. Правоохранители задержали мужчину, который был пьян, и поместили в изолятор временного содержания.

Девочку осмотрел врач и подтвердил, что факт изнасилования имел место быть.

За это преступление педофилу грозит до 15 лет лишения свободы. Стоит добавить, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражи и преступления, связанные с наркотиками.

Ранее «Фраза» сообщала, что в конце мая сотрудники столичной полиции задержали мужчину, который совершал развратные действия по отношению к маленькому сыну своей сожительницы.

В июле в Одессе 44-летний мужчина изнасиловал свою несовершеннолетнюю падчерицу.

На днях в Купянском районе Харьковской области 31-летний мужчина изнасиловал свою несовершеннолетнюю падчерицу.