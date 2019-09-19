У Анастасии Заворотнюк появился небольшой шанс выздороветь – СМИ

Актриса Анастасия Заворотнюк пошла на поправку. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщают российские СМИ.

Как пишет издание «Московский комсомолец», «стало известно, почему родственники Анастасии Заворотнюк долгое время сохраняли молчание по поводу артистки: близкие звезды боялись сглазить ситуацию». В публикации говорится: «Казалось, когда все уже опустили руки, Анастасия неожиданно пошла на поправку».

Одна из подруг актрисы поведала журналистам: «Директор Насти долго молчала, не отвечала ни на сообщения, ни на звонки Сегодня, наконец, ответила. Марина написала нам, что у актрисы появились шансы на выздоровления, причем, шансы немаленькие».

По ее словам, та сообщила, что состояние больной «заметно улучшилось, она вышла из комы. Врачи обнажили, что возможно, Настя выкарабкается».

Как писала «Фраза», врачи рассказали, сколько осталось жить Анастасии Заворотнюк.

Ранее известный хирург рассказал, есть ли у Анастасии Заворотнюк шанс выжить.