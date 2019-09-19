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Эксперты оценили шансы «Шахтера» на выход из группы Лиги чемпионов после провала в стартовом матче

Эксперты оценили шансы «Шахтера» на выход из группы Лиги чемпионов после провала в стартовом матче

Донецкий «Шахтер» проиграл стартовый матч группового раунда Лиги чемпионов «Манчестер Сити» со счетом 0:3. Как выяснили журналисты «Фразы», несмотря на провал в Харькове, шансы на выход в плей-офф у «горняков» еще есть.

Так, специалисты британской букмекерской конторы William Hill считают, что в своей группе чемпион Украины будет бороться за второе место с итальянской «Аталантой».

Команда нашего Руслана Малиновского в стартовом туре неожиданно уступила в Загребе местному «Динамо» (0:4). Несмотря на это, хорватам отводят последнее место в квартете.

То, что для «горняков» не все потеряно, говорит и заместитель главного редактора журнала «Футбол», комментатор телеканалов «Спорт 1» и «Спорт 2» Андрей Шахов.

У себя в «Фейсбуке» он написал: «Пролетели со свистом. Ожидаемо. 0:3 при двух штангах с одним ударом в створ не оставляют вопросов, кто сильнее, кто класснее. Но Сити в этой группе, по идее, проиграют все, так что турнирную таблицу надо составлять из трех команд, и в ней у «Шахтера» после краха «Аталанты» хорошие шансы».

Как писала «Фраза», «Шахтер» в Харькове без шансов проиграл «Манчестер Сити».

Тэги: футбол, Харьков, Лига чемпионов, спорт, букмекеры, новости Украины

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