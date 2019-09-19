Уфологи бьют тревогу: планета Нибиру мчится к Земле не одна

Уфологи, ссылаясь на информацию астрономов Европейского космического агентства ESA и американского ведомства NASA, бьют тревогу, касательно приближения смертельно-опасной планеты Нибиру. Как выяснили журналисты «Фразы», по их мнению, планета Х якобы мчится к Земле не одна, а в сопровождении трех опасных космических объектов.

«Звезда смерти» репетирует Апокалипсис, ворвавшись в Солнечную систему. О том, что Нибиру засветилась возле Солнца стало известно 16 сентября. Астрономы зарубежных обсерваторий обнаружили в Солнечной системе огромный астероид, а уфологи пришли к выводу, что наблюдаемый предмет — это Нибиру, которая раскололась на несколько частей, сообщает «Ю-Ф».

Изучив снимки НАСА, уфологи предположили, что «Черная звезда» приблизится к Земле не раньше 2020 года, а остальные три космических тела, обрушатся на человечество годом позже.

При этом уфологи убеждены, что эти три осколка имеют прямое отношение к планете Х, так как являются ее частями.

Справка. Существует лженаучная гипотеза, что Нибиру является планетой X, чья орбита в перигелии пересекает Солнечную систему между Марсом и Юпитером раз в 3600 лет. Астрофизики опровергают возможность существования в Солнечной системе планеты с такой массой и орбитой.

Ранее «Фраза» сообщала, что в ноябре 2017 года уфологи в очередной раз заговорили о загадочной планете Нибиру, которая уже 19 ноября якобы должна была дать старт разрушению Земли.